Zwei Tage Eisspeedway-WM-Spektakel aus Inzell live im Stream

Freitag, 13. März 12:00 Uhr: Kassenöffnung 13:30 Uhr: Stadionöffnung 14:00 Uhr: WM-Training Samstag, 14. März 10:00 Uhr: Kassenöffnung 13:30 Uhr: Einlass Stehplatzbereich 14:30 Uhr: offenes Fahrerlager 15:30 Uhr: Stadionöffnung 16:30 Uhr: Fahrervorstellung 17:00 Uhr: WM-Finale 1 Sonntag, 15. März 10:00 Uhr: Kassenöffnung 10:30 Uhr: Einlass Stehplatzbereich 11:30 Uhr: offenes Fahrerlager 12:30 Uhr: Stadionöffnung 13:30 Uhr: Fahrervorstellung 14:00 Uhr: WM-Finale 2 777 Leon Kramer (NL) 100 Franz Zorn (A) 88 Max Niedermaier (D) 192 Niclas Svensson (S) 16 Maximilian Niedermaier (D) 33 Hans Weber (D) 125 Sebastian Reitsma (NL) 24 Max Koivula (FIN) 212 Lukas Hutla (CZ) 67 Heikki Huusko (FIN) 85 Luca Bauer (D) 107 Andrej Divis (CZ) 199 Martin Haarahiltunen (S) 719 Filip Jäger (S) 800 Jasper Iwema (NL) 97 Ove Ledström (S) Res. 17 Christoph Kirchner (D) Res. 18 Franz Mayerbüchler (D)