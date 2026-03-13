Weiter zum Inhalt
Zwei Tage Eisspeedway-WM-Spektakel aus Inzell live im Stream
Zwei von drei WM-Finals steigen in Inzell. Auch wenn der Weltmeister noch nicht im Chiemgau gekürt wird, werden wichtige Weichen gestellt. Hier liefern wir alle Infos zu diesem WM-Spektakel.
Eisspeedway-WM
Schafft Martin Haarahiltunen seinen fünften Weltmeistertitel? Schafft Martin Haarahiltunen seinen fünften Weltmeistertitel? Foto: FIM/Good Shoot
Schafft Martin Haarahiltunen seinen fünften Weltmeistertitel? © FIM/Good Shoot
Schafft Martin Haarahiltunen seinen fünften Weltmeistertitel? Knüpft Niclas Svensson an sein starkes Finish vom vergangenen Jahr an und macht seinem Jugendfreund den WM-Titel strittig? Können Max Koivula und Heikki Huusko für den ersten finnischen WM-Titel im Eisspeedway nach Jarmo Hirvasojas Triumph im Jahr 1990 sorgen? Oder darf man aus deutschsprachiger Sicht auf einen Titelträger aus Deutschland oder Österreich hoffen?
Wie die Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026 enden wird, können wir selbst nach den beide WM-Finals in Inzell noch nicht genau sagen. Aber es wird sich zeigen, wer mit den besten Chancen zum Saisonfinale im April nach Heerenveen (NL) reisen wird. Zwei Tage voller Dramatik und einem Line-up, in dem sich genügend Fahrer tummeln, die an einem guten Tag das Zeug haben einen Eisspeedway-GP zu gewinnen. Wer nicht live im Stadion vor Ort sein kann, der hat die Chance die Rennen aus Inzell und später dann auch die Rennen aus Heerenveen live im Stream beim FIM-Moto.tv zu verfolgen. Auf https://fim-moto.tv/ice kann man sich für 15,90€ den Saisonpass mit Zugang zu allen Rennen der Eisspeedway-WM und dem Eisspeedway der Nationen sichern oder für 9,90€ den Zugang zu den beiden Rennen aus Inzell.
Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft 2025 wird es in diesem Jahr nach den 20 Vorläufen auch wieder einen Last-Chance-Heat geben. Nachdem in den vergangenen Jahren die vier Top-Scorer nach den Vorläufen das Tagesfinale bestritten, gehen nun nur noch die Fahrer auf den ersten beiden Plätzen direkt ins Finale und die Fahrer auf den Rängen drei bis sechs werden in einem Last-Chance-Lauf die beiden letzten Finalisten ermitteln, die dann um den Tagessieg mitfahren können.
SPEEDWEEK.com wird auch in diesem Jahr wieder live in Inzell und Heerenveen für Sie vor Ort sein und von der Eisspeedway-Weltmeisterschaft berichten.
Der Zeitplan für die Eisspeedway-Finale 1 und 2 in Inzell:
  • Freitag, 13. März
  • 12:00 Uhr: Kassenöffnung
  • 13:30 Uhr: Stadionöffnung
  • 14:00 Uhr: WM-Training
  • Samstag, 14. März
  • 10:00 Uhr: Kassenöffnung
  • 13:30 Uhr: Einlass Stehplatzbereich
  • 14:30 Uhr: offenes Fahrerlager
  • 15:30 Uhr: Stadionöffnung
  • 16:30 Uhr: Fahrervorstellung
  • 17:00 Uhr: WM-Finale 1
  • Sonntag, 15. März
  • 10:00 Uhr: Kassenöffnung
  • 10:30 Uhr: Einlass Stehplatzbereich
  • 11:30 Uhr: offenes Fahrerlager
  • 12:30 Uhr: Stadionöffnung
  • 13:30 Uhr: Fahrervorstellung
  • 14:00 Uhr: WM-Finale 2
Line-up zum Eisspeedway WM-Finale 1und 2, Inzell:
  • 777 Leon Kramer (NL)
  • 100 Franz Zorn (A)
  • 88 Max Niedermaier (D)
  • 192 Niclas Svensson (S)
  • 16 Maximilian Niedermaier (D)
  • 33 Hans Weber (D)
  • 125 Sebastian Reitsma (NL)
  • 24 Max Koivula (FIN)
  • 212 Lukas Hutla (CZ)
  • 67 Heikki Huusko (FIN)
  • 85 Luca Bauer (D)
  • 107 Andrej Divis (CZ)
  • 199 Martin Haarahiltunen (S)
  • 719 Filip Jäger (S)
  • 800 Jasper Iwema (NL)
  • 97 Ove Ledström (S)
  • Res. 17 Christoph Kirchner (D)
  • Res. 18 Franz Mayerbüchler (D)
  • Eisspeedway-WM
