Christoph Kirchner trainiert Eisspeedway und hofft auf Renneinsätze

«Es fiel mir in den letzten Jahren immer schwer beim Eisspeedway zuzuschauen, aber es war auch nicht machbar, eine ganze Saison zu bestreiten», erzählte Christoph Kirchner im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im vergangenen Jahr bremste mich zum Beispiel eine Kreuzbandoperation komplett aus, aber in diesem Winter werde ich wieder eine Saisonvorbereitung absolvieren und will dann auch einige Rennen bestreiten.»

Gemeinsam mit Reinhard Greisel wird Kirchner die Reise nach Schweden antreten und dort so intensiv wie seit Jahren nicht mehr trainieren. Wann erste Renneinsätze anstehen, ist noch nicht fix. «Ich trainiere jetzt erst mal, dann werden wir entscheiden, ob ich mein Material wieder mit nach Deutschland nehme oder in Schweden lasse», so Kirchner. «Vielleicht ergibt sich was für die WM-Qualifikation Ende Januar in Schweden oder eine Rennmöglichkeit in Österreich oder Tschechien. Ich will auf jeden Fall wieder Rennen fahren in diesem Winter. Fest steht, dass ich in Heerenveen beim Roelof-Thijs-Pokal dabei sein werde und für die Team-WM bin ich auch im erweiterten Kader. Natürlich wäre es schön, egal in welcher Art, auch in Inzell dabei zu sein.»