Eisspeedway Avesta: Martin Haarahiltunen und Filip Jäger gewinnen Paar-Cup

Als es darauf ankam, lieferten Martin Haarahiltunen und Filip Jäger, die als Team E Mogarn mit Leon Kramer als drittem Mann starteten, ab, obwohl in den Vorläufen das finnische Team E&K Trafiksäkerhet dominiert hatte. Max Koivula war ungeschlagen geblieben und sowohl Heikki Huusko als auch Arttu Lehtinen steuerten jeweils acht Punkte zum starken Vorlaufergebnis bei.

Nach Abschluss der 21 Vorläufe, in denen konsequent alle drei Fahrer eines Teams zum Zug kamen und jeder somit vier Vorläufe hatte, wurden in zwei Halbfinals mit den vier Top-Teams die beiden Finalisten ermittelt. In diesen schieden die Finnen frühzeitig aus: Koivula bestätigte seine starke Form, konnte sich auch gegen den stetig attackierenden Niclas Svensson behaupten und den Laufsieg knapp ins Ziel bringen. Doch da Huusko nur als Vierter die schwarz-weiß-karierte Flagge sah, zogen Svensson und Jimmy Hörnell ins Finale ein.

Im zweiten Halbfinale trafen Martin Haarahiltunen und Filip Jäger auf Luca Bauer und Jasper Iwema. Haarahiltunen und Jäger führten zunächst gemeinsam das Rennen an, bis sich Iwema zwischen sie schieben konnte, was jedoch nicht genug war, um ins Finale einzuziehen.

Im Finale siegte Haarahiltunen erneut – als Svenssons Partner Hörnell auf den hinteren Rängen ausschied, war dem Duo Haarahiltunen/Jäger der Sieg nicht mehr zu nehmen.

Aus Deutschland war das Inn-Isar-Racing-Team mit am Start und zu Max und Maximilian Niedermaier gesellte sich der österreichische Red-Bull-Pilot Franz Zorn. Sowohl Zorn als auch Max Niedermaier konnten jeweils einen Laufsieg einfahren und das Trio kam insgesamt auf 15 Punkte. Umso bitterer war, dass Zorn Heat 9 verpasste und Max Niedermaier den Lauf alleine bestreiten musste. «Wir waren zu spät, das ist wirklich blöd gelaufen», stellte Teamchef Christian Platzer fest. «Im Prinzip war es ganz okay, mit ein paar Punkten mehr, die wir uns erhofft hatte, wären wir ins Halbfinale gekommen.»

Ergebnisse Eisspeedway Repay Masarna Paar-Cup Avesta/S:

Stand nach den Vorläufen:

1. Team E&K Trafiksäkerhet, 28 Punkte: Max Koivula 12, Heikki Huusko 8, Arttu Lehtinen 8

2. Team Mogarn 20: Martin Haarahiltunen 11, Filip Jäger 8, Leon Kramer 1

3. Team Repay 20: Luca Bauer 8, Jasper Iwema 10, Emil Lingvall 2

4. Team Green Soil 17: Niclas Svensson 6, Jimmy Hörnell 8, Melwin Björklin 3

5. Inn-Isar-Racing-Team 15: Max Niedermaier 8, Franz Zorn 4, Maximilian Niedermaier 3

6. Team Karlbo Trädgard 14: Jo Saetre 6, Paul Cooper 2, Isak Dekkerhus 6

7. Team Mälardalens Fordonsinredning 12: Ove Ledström 5, Harald Simon 7, Robin Häggström 0

Semifinale 1: Team E&K Trafiksäkerhet – Team Green Soil 3:3

1. Max Koivula, 2. Niclas Svensson, 3. Jimmy Hörnell, 4. Heikki Huusko

Semifinale 2: Team Mogarn – Team Repay 4:2

1. Martin Haarahiltunen, 2. Jasper Iwema, 3. Filip Jäger, 4. Luca Bauer

Finale: Team Mogarn – Team Green Soil 4:2

1. Martin Haarahiltunen, 2. Niclas Svensson, 3. Filip Jäger, 4. Jimmy Hörnell D

Endstand: