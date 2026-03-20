Eisspeedway: Christoph Kirchner und die Niedermaiers im Team Deutschland

Max Niedermaier als Kapitän des deutschen Teams, Christoph Kirchner und Maximilian Niedermaier werden Deutschland beim Eisspeedway der Nationen, dass erstmals seit 2020 wieder ausgetragen wird, repräsentieren. In den Jahren seit 2020 wurde die Team WM zunächst aufgrund der Corona-Pandemie abgesetzt. Seit 2023 fand sich dann aufgrund des Ukraine-Konflikts kein Ausrichter mehr für diesen Team-Wettbewerb.

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Nun kehrt der Nationen-Wettbewerb im niederländischen Heerenveen (Provinz Friesland) zum Saisonabschluss wieder zurück. Nach den beiden Grands Prix in Inzell wurde das deutsche Team, dass sich ausschließlich aus Fahrern des Inn-Isar-Racing-Teams zusammensetzt, der Öffentlichkeit in einheitlichen Rennanzügen vorgestellt. Als Ziel wurde eine Medaille ausgerufen.

Nicht im deutschen Team steht Hans Weber, der in Inzell ein Rennwochenende zum Vergessen erlebte. Bereits im Vorfeld hatte der Eis-Hans öffentlich verkündet, nicht mit den einheitlichen Kombis antreten zu wollen. Somit stünde er dem Team nicht zur Verfügung. Als vierter Mann steht im Fall der Fälle neben den beiden Niedermaiers und Kirchner auch der Inzeller Franz Mayerbüchler für das Team Deutschland parat.