Eisspeedway-EM: Heikki Huusko holt Gold, Luca Bauer verpasst das Finale
Das Finale der Eisspeedway-Europameisterschaft im finnischen Varkaus war an Dramatik kaum zu überbieten. Lokalmatador Heikki Huusko konnte als erster Skandinavier den Titel gewinnen.
Eisspeedway
Heikki HuuskoHeikki HuuskoFoto: FIM
Heikki Huusko© FIM
Im Anschluss an den dramatischen Endlauf der Eisspeedway-EM in Varkaus reckte Heikki Huusko freudestrahlend die Arme in die Höhe und durfte sich als Europameister feiern lassen. Doch bevor es so weit war, musste der Finne sogar den Umweg über den Last-Chance-Heat nehmen, da er in den Vorläufen zusammen mit der deutschen Titelhoffnung Luca Bauer nur der viertbeste Punktesammler war.
Den direkten Finaleinzug schafften Max Koivula, der nur gegen Bauer einen Punkt abgab, und Niclas Svensson, der wie Titelverteidiger Lukas Hutla auf 13 Punkte kam. Svensson wurde in seinem ersten Lauf in einem sehenswerten Duell von Harald Simon bezwungen und gab einen weiteren Punkt an Koivula ab. Im Last-Chance-Heat um die letzten beiden Finalplätze setzten sich Hutla und Huusko früh an die Spitze vor Bauer und Simon, die dem Tempo nicht folgen konnten und die EM somit auf den Plätzen 5 und 6 beendeten.
Titelhoffnungen von Svensson dahin Damit standen im entscheidenden Endlauf Max Koivula, Niclas Svensson, Lukas Hutla und Heikki Huusko am Startband. Bereits in der ersten Kurve waren die Titelhoffnungen von Svensson dahin, weil er durchs Innenfeld fuhr und disqualifiziert wurde. Der führende Koivula bekam anschließend Probleme mit seinem Bike, was es Huusko und Hutla ermöglichte an ihm vorbeizuziehen. Huusko konnte im Rennverlauf die stetigen Attacken des Tschechen abwehren und sich als Erster über die Ziellinie retten.
Für die weiteren Deutschsprachigen endete das Rennen auf den hinteren Rängen. Josef Kreuzberger konnte nach drei Nullern noch drei Punkte schreiben, kam aber in seinem vierten Lauf auch nur mit dem Finnen Anssi Lehtinen auf die Strecke. Franz Mayerbüchler startete mit einem Nuller und holte dann drei dritte Plätze, ehe er in seinem letzten Lauf auf das Bike von Marc Geyer ausweichen musste. Der Hesse kam in seinem zweiten Heat zu Sturz und konnte sich dann zwar steigern, brachte aber nur zwei Punkte ins Ziel.
Ergebnisse Eisspeedway-EM Varkaus/FIN:
  1. Heikki Huusko (FIN), 12 Vorlaufpunkte
  2. Lukas Hutla (CZ), 13
  3. Max Koivula (FIN), 14
  4. Niclas Svensson (S), 13
  5. Luca Bauer (D), 12
  6. Harald Simon (A), 8
  7. Sebastian Reitsma (NL), 8
  8. Andrej Divis (CZ), 6
  9. Isak Dekkerhus (S), 6
  10. Leon Kramer (NL), 6
  11. Melwin Björklin (S), 4
  12. Paul Cooper (GB), 4
  13. Anssi Lehtinen (FIN), 3
  14. Josef Kreuzberger (A), 3
  15. Franz Mayerbüchler (D), 3
  16. Marc Geyer (D), 2
  17. Jo Saetre (N), 1
  18. Arttu Lehtinen (FIN), 1
  • Last-Chance-Heat: 1. Lukas Hutla, 2. Heikki Huusko, 3. Luca Bauer, 4. Harald Simon
  • Finale: 1. Heikki Huusko, 2. Lukas Hutla, 3. Max Koiuvla A, 4. Niclas Svensson D
