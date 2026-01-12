Eisspeedway: Nikita Bogdanov führt in Russland die Meisterschaft an

Mit 29 von 30 Punkten beendete Nikita Bogdanov das zweitägige Rennen zur fünfteiligen Russischen Meisterschaft in Vjatskije Poljany, 1000 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau. Am ersten Renntag gab der derzeit stärkste russische Fahrer einen Punkt an Ivan Gavrilov ab, der sich im neunten Lauf trotz mehrerer Attacken Bogdanovs an der Spitze halten konnte. Am zweiten Renntag hielt sich Titelverteidiger Bogdanov in überzeugender Manier schadlos und blieb ungeschlagen, was ihm unterm Strich 29 Punkte für die Gesamtwertung einbrachte.

Zu den nächsten Verfolgern Bogdanovs gehört nach den ersten Renntagen Dmitry Khomitsevich, der auf 25 Punkte kam und damit vier Zähler Rückstand hat. Mit Dmitry Koltakov meldete sich ein ehemaliger Weltmeister stark verbessert zurück, während im Gegenzug der letzte russische Weltmeister Dinar Valeev als Gesamtachter blass blieb.

Dass Khomitsevich in diesem Winter an Bogdanov heranfahren kann, bewies er in einem äußerst spektakulären Sonderlauf, den die vier Tagesbesten in Vjatskije Poljany im Anschluss an das Meisterschaftsrennen bestritten: Hinter Dmitry Koltakov, der beim Herausbeschleunigen aus der Startkurve die Führung übernommen hatte, ging es zwischen Khomitsevich und Bogdanov wild zu. Als Bogdanov und Koltakov sich in der letzten Kurve beharkten, schlüpften Khomitsevich und Sergey Makarov innen durch und Khomitsevich gewann diesen Lauf vor Makarov, Khomitsevich und Bogdanov.

Bereits am kommenden Wochenende geht die Russische Meisterschaft mit dem Event in Kamensk-Uralski weiter. Der aktuelle Stand entspricht dem Ergebnis nach 2 von 10 Rennen.

Ergebnisse Russische Eisspeedway-Meisterschaft Vjatskije Poljany/RUS:

1. Nikita Bogdanov 29 Punkte 2. Dmitry Khomitsevich 25 3. Dmitry Koltakov 22 4. Sergey Makarov 22 5. Dmitry Solyannikov 17 6. Ivan Gavrilov 16 7. Ivan Khuzhin 15 8. Dinar Valeev 15 9. Vyacheslav Drzodzov 13 10. Igor Kononov 13 11. Nikita Toloknov 12 12. Evgeny Sharov 10 13. Arseny Istomin 9 14. Vladislav Martyanov 8 15. Konstantin Kolenkin 7 16. Artyom Melnikov 6 17. Simon Svitek 1