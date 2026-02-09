Eisspeedway Russland: Bogdanov mit zwei Patzern – Gavrilov triumphiert

Nach den ersten 20 Rennläufen staunten die Beobachter am Samstagabend in Ufa nicht schlecht, als bei Nikita Bogdanov nur acht Punkte standen, nachdem der Führende der Meisterschaft in den bis dahin sechs Rennen nur einen Zähler abgegeben hatte. Den ersten Punkt verlor er 1400 Kilometer östlich von Moskau im Auftaktlauf überraschend an Ivan Khuzhin, der eingangs der zweiten Runde eine engere Linie in der Startkurve fand – Ivan Gavrilov wurde sogar nur Letzter.

In den folgenden beiden Durchgängen fuhr Bogdanov die erwarteten Laufsiege ein und erhöhte sein Konto auf acht Zähler, ehe er in den letzten beiden Heats gleich zweimal stürzte und leer ausging: Im vierten Durchgang kam er in der Startkurve zu Fall, im fünften Durchgang ging Bogdanov im Kampf mit Igor Kononov zu Boden. Nach Abschluss des ersten Renntags hatte Dmitry Khomitsevich mit 13 Zählern die Führung vor Dinar Valeev und Ivan Gavrilov mit je zwölf inne.

Am zweiten Renntag bot Bogdanov wieder eine makellose Leistung und siegte fünfmal, was aufgrund der schwachen Ausbeute vom ersten Tag aber nicht zum Sieg reichte – im russischen Championat werden für das Gesamtergebnis die Punkte beider Tage zusammengerechnet. Platz 1 machte Gavrilov im letzten Lauf des Tages klar, als er auf Rang 3 liegend zwischen Nikita Toloknov und Sergey Makarov durchstach und innerhalb einer Kurve vom dritten auf den ersten Rang vorfahren konnte. Das brachte ihm in der Endabrechnung einen Zähler mehr aufs Konto als Dmitry Khomitsevich, der mit 25 Punkten Zweiter wurde.

Trotz eines misslungenen Renntags in Ufa hat Bogdanov vor dem Saisonfinale am 21./22. Februar in Krasnogorsk, vor den Toren Moskaus, noch immer einen stattlichen Vorsprung von 17 Punkten – bei 30 noch zu holenden.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Ufa/RUS:

Ivan Gavrilov, 26 Punkte Dmitry Khomitsevich, 25 Nikita Bogdanov, 23 Dmitry Solyannikov, 20 Dmitry Koltakov, 19 Dinar Valeev, 19 Sergey Makarov, 16 Igor Kononov, 16 Nikita Toloknov, 15 Vladislav Martyanov, 12 Konstantin Kolenkin, 11 Ivan Khuzhin, 9 Arseny Istomin, 8 Simon Svitek, 7 Vyacheslav Drozdov, 7 Artem Melnikov, 4 Evgeniy Sharov, 1 Sergey Volodin, 0

Stand nach 8 von 10 Rennen: