Eisspeedway Russland: Nikita Bogdanov gigantisch – Ivan Gavrilov holt auf

Nachdem Nikita Bogdanov im ersten Rennen zur Russischen Meisterschaft gegen Ivan Gavrilov einen Zähler abgeben musste, hielt er sich beim Event in Kamensk-Uralski schadlos und gewann knapp 2000 Kilometer östlich von Moskau sowohl am ersten als auch am zweiten Renntag alle Läufe. Der Überflieger des russischen Eisspeedway-Sports konnte damit seinen Vorsprung von 4 auf 9 Punkte ausbauen.

Dmitry Khomitsevich schwächelte am ersten Renntag mit elf Punkten und auch Dmitry Koltakov sowie Sergey Makarov, die mit sieben Zählern Rückstand auf Bogdanov ins Rennen gingen, konnten am ersten Renntag nur einstellig punkten. Deutlich besser präsentierten sich Ivan Gavrilov mit 13 und Dmitry Solyannikov mit 12 Punkten.

Am zweiten Renntag legte Khomitsevich eine gewaltige Steigerung hin, gab lediglich an Bogdanov einen Punkt ab, konnte viel Boden gutmachen und die 40 Rennläufe in Kamensk-Uralski zusammen mit Solyannikov und Gavrilov mit 25 Punkten abschließen. Ein Stechen musste somit über die Platzierungen hinter Bogdanov entscheiden

In diesem legte Gavrilov eine starke Aufholjagd hin: Nach dem Start machten Solyannikov und Khomitsevich die innere Linie zu und Gavrilov kam nur als Dritter aus der ersten Kurve. Gavrilov eröffnete daraufhin die Jagd auf Khomitsevich und schnappte sich diesen bereits zu Beginn der zweiten Runde. In der vierten Runde war dann auch Solyannikov fällig und Gavrilov sicherte sich mit dem Sieg im Stechen den zweiten Gesamtrang vor Solyannikov.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Kamensk-Uralski/RUS:

Nikita Bogdanov, 30 Punkte Ivan Gavrilov, 25 Dmitry Solyannikov, 25 Dmitry Khomitsevich, 25 Dmitry Koltakov, 18 Sergey Makarov, 16 Dinar Valeev, 16 Ivan Khuzin, 13 Simon Svitek, 12 Vladislav Martyanov, 12 Evgeny Sharov, 11 Vyacheslav Drozdov, 10 Konstantin Kolenkin, 10 Igor Knonov, 8 Arseny Istomin, 6 Artyom Melnikov, 2 Sergey Volodin, 0

Stand nach 4 von 10 Rennen: