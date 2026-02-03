Eisspeedway Russland: Unschlagbarer Nikita Bogdanov setzt sich weiter ab

29 von 30 gefahrene Heats gewann Nikita Bogdanov im laufenden Wettbewerb zur Russischen Eisspeedway-Meisterschaft. Nachdem er im ersten Rennen seinen einzigen Zähler im gesamten Wettbewerb abgegeben hatte, konnte er auch in Schadrinsk, 2000 Kilometer östlich von Moskau, wo das fünfte und sechste Rennen der Serie ausgetragen wurden, ungeschlagen siegen.

Zweiter wurde Nikita Toloknov, der nach einem Crash im ersten Event die Rennen in Kamensk-Uralski auslassen musste, und in Schadrinsk mit insgesamt 26 Punkten groß aufgeigte.

Enger ging es um den dritten Rang zu: Dmitry Khomitsevich und Sergey Makarov waren nach zwei Renntagen mit je 20 Zählern punktgleich und mussten für die Tageswertung ein Stechen bestreiten. Dieses gestaltete sich als sehenswert, da sich Khomitsevich, nachdem er in der zweiten Runde die Führung übernommen hatte, über die verbleibende Renndistanz den Attacken Makarovs ausgesetzt sah. Khomitsevich konnte sich zwar den dritten Gesamtrang sichern, büßte aber in der Gesamtwertung weitere neun Punkte auf Bogdanov ein.

Da auch Ivan Gavrilov mit 18 Punkten, Dmitry Solyannikov und Dmitry Koltakov mit je 15 nur im vorderen Mittelfeld abschnitten, bleibt Khomitsevich im Gesamtklassement auf dem zweiten Gesamtrang, allerdings mit satten 19 Punkten Rückstand auf den überragenden Bogdanov.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Schadrinsk:

Nikita Bogdanov, 30 Punkte Nikita Toloknov, 26 Dmitry Khomitsevich, 20 Sergey Makarov, 20 Konstantin Kolenkin, 19 Ivan Gavrilov, 18 Igor Kononov, 15 Dmitry Solyannikov, 15 Dmitry Koltakov, 15 Dinar Valeev, 14 Vladislav Martyanov, 12 Ivan Khuzin, 10 Simon Svitek, 8 Vyacheslav Drozdov, 8 Artem Melnikov, 4 Evgeniy Sharov, 2 Arseny Istomin, 2

Stand nach 6 von 10 Rennen: