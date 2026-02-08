Weiter zum Inhalt
Eisspeedway St Johann: Heimsieg für Franky Zorn, Hans Weber auf dem Podium
Franz Zorn lieferte beim Eisspeedwayrennen in St. Johann im Pongau auf ganzer Linie ab und konnte die zahlreichen Fans begeistern. Hans Weber schaffte es auf direktem Wege ins Finale und aufs Podest.
Eisspeedway
Eine prächtige Kulisse bot sich den Athleten beim Eisspeedwayrennen in St. Johann, bei dem neben dem internationalen Feld auch eine Rookie-Klasse zum Zug kam, in der drei Neueinsteiger in den Sport neben Marc Geyer zum Einsatz kamen.
Das Maß der Dinge im internationalen Feld war Franz Zorn, der 2025 das Rennen in St. Johann verletzt auslassen musste und in diesem Jahr ungeschlagen durch die Vorläufe kam. Auch wenn der Red-Bull-Pilot mal nicht vom Start weg in Front war, fand er die Möglichkeit an die Spitze zu fahren und war somit auch im Finale der klare Favorit auf den Tagessieg. Auf direktem Weg folgte Hans Weber dem Österreicher ins Finale, während um die letzten beiden Finalplätze ein Last-Chance-Heat gefahren wurde, aus dem sich die beiden Besten für das A-Finale qualifizierten, während die beiden Letzten ins B-Finale mussten. Den Last-Chance-Heat führte zunächst Harald Simon an, der den direkten Finaleinzug um nur einen Punkt verpasst hatte. Doch dann ging Lukas Hutla an Simon vorbei, auf dem Zielstrich gelang das auch noch Jasper Iwema, sodass Simon mit Christoph Kirchner im B-Finale stand, während Hutla und Iwema ins A-Finale einzogen.
Jasper Iwemas Bike zickte Im entscheidenden Tagesfinale wurde es bereits vor dem Start dramatisch, als das Motorrad von Iwema nicht anspringen wollte und erst unter Mithilfe von Harald Simon in Gang kam. Zorn ging vom Start weg an die Spitze und konnte dem Feld davonfahren, während Weber eingangs der zweiten Runde auf der Geraden sein Bike artistisch abfangen musste. Hinter Zorn fighteten Weber, Hutla und Iwema um die Plätze und der Tscheche konnte in der dritten Runde innen am Deutschen und Niederländer vorbeigehen und den zweiten Platz erobern. Den dritten Podestplatz sicherte sich Weber im Fotofinish vor Iwema.
Im Rookies-Rennen konnte Marc Geyer, der als Einziger in diesem Feld über langjährige Rennerfahrung verfügt, die ersten beiden Läufe gewinnen, ehe Bernhard Sanftl zwei Siege einfahren konnte. Den Gesamtsieg in dieser Klasse errang Geyer mit einem Punkt mehr auf dem Konto vor Sanftl und Tom Weidinger.
Ergebnisse Eisspeedway St. Johann/A:
  1. Franz Zorn (A), 12 Vorlaufpunkte
  2. Lukas Hutla (CZ), 8
  3. Hans Weber (D), 11
  4. Jasper Iwema (NL), 8
  5. Harald Simon (A), 10
  6. Andrej Divis (CZ), 5
  7. Christoph Kirchner (D), 7
  8. Luca Bauer (D), 5
  9. Franz Mayerbüchler (D), 1
  10. Reinhard Greisel (D), 2
  11. Josef Kreuzberger (A), 3
  12. Niek Schaap (NL), 0
  • Last-Chance-Lauf: 1. Lukas Hutla, 2. Jasper Iwema, 3. Harald Simon, 4. Christoph Kirchner
  • C-Finale: 1. Franz Mayerbüchler, 2. Reinhard Greisel, 3. Josef Kreuzberger, 4. Niek Schaap N
  • B-Finale: 1. Harald Simon, 2. Andrej Divis, 3. Christoph Kirchner, 4. Luca Bauer
  • A-Finale: 1. Franz Zorn, 2. Lukas Hutla, 3. Hans Weber, 4. Jasper Iwema
Rookie-Wertung:
  1. Marc Gayer (D), 9 Punkte
  2. Bernhard Sanftl (D), 8
  3. Tom Weidinger (D), 3
  4. Simon Mayer (D), 3
