Eisspeedway-Supercup: Max Koivula siegt – Martin Haarahiltunen im Hospital
Bereits vor dem fünften und letzten Event um den schwedischen Eisspeedway-Supercup stand Martin Haarahiltunen als Gesamtsieger fest. Für den Weltmeister endete das Rennen in Bollnäs vorzeitig.
Eisspeedway
Martin HaarahiltunenMartin HaarahiltunenFoto: FIM
Martin Haarahiltunen© FIM
Gleich im ersten Lauf des Tages landete Martin Haarahiltunen im Innenfeld der Rennstrecke, nachdem er direkt nach dem Start mit Max Koivula zusammengerauscht war. Für Haarahiltunen, der auf eigenen Füßen ins Fahrerlager schwanken konnte, ging es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus und sein Renntag war frühzeitig beendet.
Während der Abwesenheit des vierfachen Weltmeisters blieb Niclas Svensson in den Vorläufen ungeschlagen und zog mit den Finnen Max Koivula (14 Punkte) und Heikki Huusko (13) ins Tagesfinale ein. Als Vierter schaffte das auch Max Niedermaier, nachdem er in den Vorläufen elf Punkte eingefahren hatte. Der Bayer fuhr in jedem seiner Läufe in die Punkte und holte dabei auch zwei Siege. Im Last-Chance-Heat übernahm Niedermaier vom Start weg die Führung und hatte in einem Fotofinish mit dem Schweden Filip Jäger die Nase vorn, was ihm den Finaleinzug brachte. Im Finale setzte sich Koivula vom Start weg an die Spitze des Feldes, und auch wenn Niclas Svensson den Finnen immer wieder attackierte, konnte sich dieser stets vor dem Schweden halten. Das gleiche Bild bot sich auch im Duell um den dritten Rang, wo Niedermaier knapp hinter Heikki Huusko lag, aber nicht an ihm vorbeikam.
Maximilian Niedermaier kam als einer von vier Fahrern zu sechs Punkten und hatte damit einen Zähler zu wenig auf dem Konto, um in den Last-Chance-Lauf einzuziehen. Dennoch war der jüngere Cousin von Max Niedermaier mit drei zweiten Plätzen ordentlich unterwegs und fuhr sein zweitbestes Ergebnis im schwedischen Supercup ein.
Ergebnisse Eisspeedway-Supercup Bollnäs/S:
  1. Max Koivula (FIN), 17 Punkte
  2. Niclas Svensson (S), 17
  3. Heikki Huusko (FIN), 14
  4. Max Niedermaier (D), 11
  5. Filip Jäger (S), 11
  6. Leon Kramer (NL), 8
  7. Melwin Björklin (S), 7
  8. Arttu Lehtinen (FIN), 6
  9. Maximlian Niedermaier (D), 6
  10. Anto Larsson Widen (S), 6
  11. Isaak Dekkerhus (S), 6
  12. Jo Saetre (N), 5
  13. Ove Ledström (S), 4
  14. Martin Hellström (S), 4
  15. Joakim Söderström (S), 1
  16. Martin Haarahiltunen (S), 0
Endstand nach 5 Rennen:
  1. Martin Haarahiltunen (S), 67 Punkte
  2. Niclas Svensson (S), 65
  3. Max Koivula (FIN), 56
  4. Heikki Huusko (FIN), 45
  5. Max Niedermaier (D), 41
  6. Ove Ledström (S), 38
  7. Filip Jäger (S), 34
  8. Luca Bauer (D), 31
  9. Franz Zorn (A), 26
  10. Melwin Björklin (S), 23
  11. Leon Kramer (NL), 20
  12. Harald Simon (A), 20
  13. Jasper Iwema (NL), 19
  14. Maximilian Niedermaier (D), 18
  15. Isak Dekkerhus (S), 17
  16. Jo Saetre (N), 14
  17. Hans Weber (D), 12
  18. Sebastian Reitsma (NL), 10
  19. Martin Hellström (S), 9
  20. Lukas Hutla (CZ), 8
  21. Martin Björgren (S), 7
  22. Jimmy Hörnell (S), 7
  23. Anton Larsson Widen (S), 6
  24. Arttu Lehtinen (FIN), 6
  25. Emil Lingvall (S), 6
  26. Simon Mayer (D), 6
  27. Joakim Söderström (S), 4
  28. Andrej Divis (CZ), 4
  29. Tobias Nordkvist (S), 1
