Eisspeedway-Supercup: Niclas Svensson auf den letzten Metern zum Sieg

Nach intensiven Trainingstagen ging es in Örnsköldsvik unter Flutlicht in das erste Rennen des schwedischen Supercups. Gleich in den ersten Läufen schenkten sich die Fahrer nichts und Weltmeister Martin Haarahiltunen konnte mit einem starken Manöver an den Finnen Heikki Huusko und Max Koivula vorbeigehen, die zwei Runden lang vor ihm lagen.

Mit einer Top-Leistung wusste in den Vorläufen Niclas Svensson zu überzeugen, der in fünf Starts ungeschlagen blieb und somit auch als Favorit ins Finale ging, für das sich auch Haarahiltunen mit 13 Punkten qualifizierte. Mit einem starken letzten Lauf schaffte zudem Jasper Iwema den direkten Sprung ins Finale. Der Niederländer war in seinem ersten Lauf punktelos geblieben, gab dann aber in vier Heats nur noch einen Zähler an Niclas Svensson ab.

Komplettiert wurde das Finale von Koivula, der den Last-Chance-Heat um den letzten Finalplatz gegen Huusko gewann. Kurios: Nur die beiden Finnen sahen die Zielflagge: Der Tscheche Lukas Hutla hatte sich verletzt abgemeldet und Franz Zorn war bereits am Start ausgefallen.

Das Finale führte zunächst Haarahiltunen vor Niclas Svensson an und auch Iwema mischte munter mit und lag zwischenzeitlich sogar hinter Haarahiltunen auf dem zweiten Rang. Eingangs der letzten Kurve zog jedoch Svensson sowohl an Haarahiltunen als auch an Iwema vorbei und gewann somit das erste Rennen des schwedischen Supercups ungeschlagen.

Aus deutscher Sicht waren mit Luca Bauer und Max Niedermaier zwei Teilnehmer im Feld und konnten sich in den Top-Ten platzieren. Bauer hätte sich im letzten Durchgang in den Last-Chance-Heat fahren können, doch ein dritter Platz war zu wenig. Niedermaier gefiel mit starken Starts, konnte die guten Ausgangspositionen jedoch nicht immer ins Ziel bringen und schloss den Renntag mit sechs Zählern ab.

In der Schlussphase des Rennens kam Harald Simon zu drei Einsätzen: Der Österreicher konnte bei seinem Comeback erstaunliche sieben Punkte schreiben.

Die zweite Veranstaltung zum Supercup findet am Samstag, 10. Januar, in Östersund statt. Das dritte Rennen in Strömsund, das für 11. Januar angesetzt war, musste abgesagt werden.

Ergebnisse Eisspeedway-Supercup Örnsköldsvik/S:

1. Niclas Svensson (S) 18 Punkte 2. Martin Haarahiltunen (S) 15 3. Jasper Iwema (NL) 12 4. Max Koivula (FIN) 11 5. Franz Zorn (A) 11 6. Heikki Huusko (FIN) 10 7. Lukas Hutla (CZ) 8 8. Luca Bauer (D) 8 9. Harald Simon (A) 7 10. Max Niedermaier (D) 6 11. Ove Ledström (S) 5 12. Filip Jäger (S) 5 13. Isak Dekkerhus (S) 3 14. Leon Kramer (S) 2 15. Jimmy Hörnell (S) 2 16. Jo Saetre (N) 1 17. Melwin Björklin (S) 0

