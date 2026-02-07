Eisspeedway-Supercup: Niclas Svensson triumphiert, Haarahiltunen ist Champ

Niclas Svensson (S), 14 Punkte Max Koivula (FIN), 16 Martin Haarahiltunen (S), 16 Heikki Huusko (FIN), 12 Sebastian Reitsma (NL), 10 Ove Ledström (S), 10 Max Niedermaier (D), 8 Leon Kramer (NL), 8 Emil Lingvall (S), 6 Filip Jäger (S), 6 Isak Dekkerhus (S), 6 Melwin Björklin (S), 5 Joakim Söderström (S), 3 Jo Saetre (N), 2 Maximilian Niedermaier (D), 2 Tobias Nordkvist (S), 1 Last-Chance-Heat: 1. Niclas Svensson, 2. Sebastian Reitsma, 3. Max Niedermaier, 4. Ove Ledström Finale: 1. Niclas Svensson, 2. Max Koivula, 3. Martin Haarahiltunen, 4. Heikki Huusko Martin Haarahiltunen (S), 67 Punkte Niclas Svensson (S), 48 Max Koivula (FIN), 39 Ove Ledström (S), 34 Heikki Huusko (FIN), 31 Luca Bauer (D), 31 Max Niedermaier (D), 30 Franz Zorn (A), 26 Filip Jäger (S), 23 Harald Simon (A), 20 Jasper Iwema (NL), 19 Melwin Björklin (S), 16 Leon Kramer (NL), 12 Maximilian Niedermaier (D), 12 Hans Weber (D), 12 Isak Dekkerhus (S), 11 Sebastian Reitsma (NL), 10 Jo Saetre (N), 9 Lukas Hutla (CZ), 8 Martin Börjegren (S), 7 Jimmy Hörnell (S), 7 Emil Lingvall (S), 6 Simon Mayer (D), 6 Martin Hellström (S), 5 Andrej Divis (CZ), 4 Joakim Söderström (S), 3 Tobias Nordkvist (S), 1