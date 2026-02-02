Eisspeedway-Supercup: Weltmeister Martin Haarahiltunen das Maß der Dinge

Nach seinem Triumph im zweiten Rennen zum schwedischen Eisspeedway-Supercup in Östersund konnte Weltmeister Martin Haarahiltunen auch im dritten überzeugen und einen weiteren Maximumsieg einfahren. Um diesen zu erreichen, musste Haarahiltunen zunächst in seinem letzten Vorlauf den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Niclas Svensson bezwingen. Nach dem Start setzte sich Svensson in der ersten Kurve an die Spitze, doch Haarahiltunen kam in der zweiten Runde an seinem Kontrahenten vorbei und behielt die weiße Weste.

Im Finale der Tagesbesten, in dem neben Haarahiltunen und Svensson auch die beiden Deutschen Luca Bauer und Hans Weber standen, setzte sich Haarahiltunen vom Start weg an die Spitze und fuhr unaufhaltsam vor Svensson zu seinem zweiten Sieg im dritten Rennen des Wettbewerbs.

Hans Weber einmal disqualifiziert

Weber konnte nach seinem dritten Rang bei der WM-Qualifikation in Örnsköldsvik erneut aufs Podest fahren, obwohl er in seinem ersten Lauf eine Disqualifikation wegen Berührens des Startbands hinnehmen musste. In seinen verbleibenden Vorläufen gab er nur einen Punkt an Svensson ab und kam sicher in den Last-Chance-Heat um den letzten Finalplatz. Auch diesen schloss Weber als Gewinner ab, nachdem er sich ausgangs der Startkurve an Max Niedermaier vorbeisetzen konnte, der in der ersten Kurve eine Rille erwischt hatte und dadurch die Führung einbüßte.

Max Niedermaiers Cousin Maximilian hatte einen soliden Renntag und hätte auch die Chance gehabt in den Last-Chance-Heat einzuziehen, wäre er in seinem vierten Lauf nicht ausgangs der Startkurve an zweiter Stelle liegend gestürzt.

Mit sechs Punkten trug sich Eisspeedway-Newcomer Simon Mayer in die Ergebnisliste ein. Der Bayer stieg mit dem Inn-Isar-Racing-Team in den Eisspeedwaysport ein und rutschte nach zwei Rennen in der zweiten schwedischen Liga ins Fahrerfeld in Strömsund.

Ergebnisse Eisspeedway Supercup Strömsund/S:

Martin Haarahiltunen (S), 18 Punkte Niclas Svensson (S), 16 Hans Weber (D), 12 Luca Bauer (D), 13 Ove Ledström (S), 11 Max Niedermaier (D), 10 Filip Jäger (S), 7 Melwin Björklin (S), 7 Maximilian Niedermaier (D), 7 Martin Börjegren (S), 7 Simon Mayer (D), 6 Martin Hellström (S), 5 Andrej Divis (CZ), 4 Jo Saetre (N), 1 Isak Dekkerhus (S), 0

Last-Chance-Heat: 1. Hans Weber, 2. Max Niedermaier, 3. Filip Jäger (S), 4. Ove Ledström (A)

Finale: 1. Martin Haarahiltunen, 2. Niclas Svensson, 3. Hans Weber, 4. Luca Bauer

Stand nach 3 von 5 Rennen:

Martin Haarahiltunen (S), 51 Punkte Niclas Svensson (S), 34 Luca Bauer (D), 31 Franz Zorn (A), 26 Ove Ledström (S), 24 Max Koivula (FIN), 23 Max Niedermaier (D), 22 Harald Simon (A), 20 Heikki Huusko (FIN), 19 Jasper Iwema (NL), 19 Filip Jäger (S), 17 Hans Weber (D), 12 Melwin Björklin (S), 11 Maximilian Niedermaier (D), 10 Lukas Hutla (CZ), 8 Martin Börjegren (S), 7 Jo Saetre (N), 7 Jimmy Hörnell (S), 7 Simon Mayer (D), 6 Martin Hellström (S), 5 Isak Dekkerhus (S), 5 Andrej Divis (CZ), 4 Leon Kramer (NL), 4

