Franz Mayerbüchler: EM-Vorbereitung in Schweden – Autounfall überstanden
Intensiv wie seit Jahren nicht bereitete sich Franz Mayerbüchler auf die Eisspeedway-Saison 2026 vor. Der Inzeller wird bei der Europameisterschaft starten und wäre gerne bei seinem Heimrennen dabei.
«Ich habe mich am Neujahrstag auf den Weg nach Schweden gemacht und mich dem Inn-Isar-Racing-Team angeschlossen», berichtete Franz Mayerbüchler von seiner Saisonvorbereitung, die inzwischen abgeschlossen ist. «Wir haben ab dem 3. Januar in Örnsköldsvik ein kleines aber vor allem intensives Trainingslager gemacht, das top organisiert war. Da viele Fahrer da waren, hat sich das Eis kräftig aufgefahren, aber ich hatte dennoch ein gutes Gefühl nach den drei Tagen und konnte mich vor allem bei den Starts zum Vorjahr verbessern.»
Da in Örnsköldsvik die Vorbereitung auf das
Der Plan des Inzellers sah vor, nach den Trainingstagen direkt die Heimreise anzutreten, doch in Strömsund wurde der Transporter in einen Unfall verwickelt und musste erst repariert werden. Somit war Mayerbüchler als Zuschauer beim Rennen in Örnsköldsvik dabei.
«Ich habe in Schweden kein Rennen und hoffe, dass ich in Österreich oder der Tschechei noch mal trainieren kann», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com. «In den letzten Jahren habe ich viel weniger trainiert. Dass ich nun Teil des Inn-Isar-Racing-Teams bin, macht alles deutlich leichter, weil vieles super organisiert ist. Nach der Qualifikation wird sich zeigen, wer alles in der WM dabei ist. Ich hoffe natürlich, in Inzell irgendwie mit dabei zu sein und will dann auch in Heerenveen zumindest den Roelof-Thijs-Pokal fahren.»
