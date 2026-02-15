Nordische Eisspeedway-Meisterschaft: Niclas Svensson vor zwei Finnen

Es begann für Niclas Svensson beim Rennen um die Nordische Meisterschaft nicht optimal: Im ersten Lauf unterlag der spätere Sieger seinem Landsmann Ove Ledström und im siebten Heat musste sich Svensson dem Finnen Aki Ala-Riihimäki geschlagen geben, der dabei seine einzigen Punkte schrieb. Ab dem dritten Durchgang lief es für den Schweden, der die Vorläufe als Punktbester mit 13 Zählern abschloss.

Hätte Max Koivula im fünften Lauf einen Sieg und somit drei weitere Punkte anstelle einer Disqualifikation wegen Fehlstarts eingesammelt, hätte er die Vorläufe als Topscorer beenden können. Stattdessen musste der Finne in den Last-Chance-Heat um den letzten Finalplatz, während sich Heikki Huusko und Ove Ledström die beiden weiteren Finalplätze sicherten.

Koivula überstand den Hoffnungslauf ungefährdet, indem er Filip Jäger, Isak Dekkerhus und das schwedische Talent Melwin Björklin auf die Plätze verwies.

Auch im Finale war Koivula bei der Musik, doch Svenssons Sieg konnte er nicht gefährden und musste sich mit dem zweiten Platz vor Heikki Huusko begnügen. Ove Ledström landete auf dem undankbaren vierten Platz.

Das siegreiche Trio wird am kommenden Wochenende beim Finale zur Europameisterschaft im finnischen Varkaus erneut aufeinandertreffen.

Ergebnisse Nordische Meisterschaft Örnsköldsvik/S:

Niclas Svensson (S), 16 Punkte Max Koivula (FIN), 13 Heikki Huusko (FIN), 13 Ove Ledström (S), 12 Melwin Björklin (S), 11 Filip Jäger (S), 10 Isak Dekkerhus (S), 9 Anton Larsson Widen (S), 8 Arttu Lehtinen (FIN), 6 Emil Lingvall (S), 6 Jimmy Hörnell (S), 5 Anssi Lehtinen (FIN), 5 Aki Ala-Riihimäki (FIN), 3 Eero Jaakola (FIN), 3 Jo Saetre (N), 3 Mika Helin (FIN), 2 Robin Häggström (S), 1