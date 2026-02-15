Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Eisspeedway

  4. /

  5. Eisspeedway

  6. /

  7. News

Werbung

Nordische Eisspeedway-Meisterschaft: Niclas Svensson vor zwei Finnen

Zum zweiten Mal in Folge gewann Niclas Svensson das Rennen um die Nordische Eisspeedway-Meisterschaft, das in diesem Jahr in Örnsköldsvik auf schwedischem Terrain ausgetragen wurde.

Manuel Wüst

Von

Eisspeedway

Die Top-3 (v.l.): Max Koivula, Niclas Svensson und Heikki Huusko
Die Top-3 (v.l.): Max Koivula, Niclas Svensson und Heikki Huusko
Foto: ÖMK Rundbana/Facebook
Die Top-3 (v.l.): Max Koivula, Niclas Svensson und Heikki Huusko
© ÖMK Rundbana/Facebook

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Es begann für Niclas Svensson beim Rennen um die Nordische Meisterschaft nicht optimal: Im ersten Lauf unterlag der spätere Sieger seinem Landsmann Ove Ledström und im siebten Heat musste sich Svensson dem Finnen Aki Ala-Riihimäki geschlagen geben, der dabei seine einzigen Punkte schrieb. Ab dem dritten Durchgang lief es für den Schweden, der die Vorläufe als Punktbester mit 13 Zählern abschloss.

Werbung

Werbung

Hätte Max Koivula im fünften Lauf einen Sieg und somit drei weitere Punkte anstelle einer Disqualifikation wegen Fehlstarts eingesammelt, hätte er die Vorläufe als Topscorer beenden können. Stattdessen musste der Finne in den Last-Chance-Heat um den letzten Finalplatz, während sich Heikki Huusko und Ove Ledström die beiden weiteren Finalplätze sicherten.

Koivula überstand den Hoffnungslauf ungefährdet, indem er Filip Jäger, Isak Dekkerhus und das schwedische Talent Melwin Björklin auf die Plätze verwies.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch im Finale war Koivula bei der Musik, doch Svenssons Sieg konnte er nicht gefährden und musste sich mit dem zweiten Platz vor Heikki Huusko begnügen. Ove Ledström landete auf dem undankbaren vierten Platz.

Werbung

Werbung

Das siegreiche Trio wird am kommenden Wochenende beim Finale zur Europameisterschaft im finnischen Varkaus erneut aufeinandertreffen.

Ergebnisse Nordische Meisterschaft Örnsköldsvik/S:

  1. Niclas Svensson (S), 16 Punkte

  2. Max Koivula (FIN), 13

  3. Heikki Huusko (FIN), 13

  4. Ove Ledström (S), 12

  5. Melwin Björklin (S), 11

  6. Filip Jäger (S), 10

  7. Isak Dekkerhus (S), 9

  8. Anton Larsson Widen (S), 8

  9. Arttu Lehtinen (FIN), 6

  10. Emil Lingvall (S), 6

  11. Jimmy Hörnell (S), 5

  12. Anssi Lehtinen (FIN), 5

  13. Aki Ala-Riihimäki (FIN), 3

  14. Eero Jaakola (FIN), 3

  15. Jo Saetre (N), 3

  16. Mika Helin (FIN), 2

  17. Robin Häggström (S), 1

  • Last-Chance-Heat: 1. Max Koivula, 2. Filip Jäger, 3. Isak Dekkerhus, 4. Melwin Björklin

  • Finale: 1. Niclas Svensson, 2. Max Koivula, 3. Heikki Huusko, 4. Ove Ledström

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Eisspeedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien