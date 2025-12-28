Prototypensport Eisspeedway: Der Champion sieht kein Wunderkonzept

Eisspeedway ist Prototypensport – wie Formel 1, MotoGP oder die anderen Bahnsportdisziplinen. Im Rahmen des technischen Reglements können die Fahrer einsetzen, wonach ihnen der Sinn steht.

Im Eisspeedway-Sport wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten viel mit der Motorposition experimentiert, die Zweiventiler wurden stehend und auch liegend eingebaut.

Die seit längerem größte Innovation brachte der Finne Aki Ala-Riihimäki im Winter von 2023 auf 2024 erstmals zum Einsatz: Seine Chassis-Eigenkonstruktion hat einen zirka 20 cm längeren Radstand und eine um zirka 20 cm niedrigere Sitzposition als die bewährten und gängigen Maschinen der Konkurrenz.

Als der damals 58-Jährige beim Grand Prix in Inzell 2024 am Samstag ins Finale brauste und am Sonntag sogar gewann, wurde die Konkurrenz aufgeschreckt und nahm das Konzept von Riihimäki genauer unter die Lupe. Erstaunlicherweise findet sich bis heute kein Nachahmer.

Weltmeister Martin Haarahiltunen Foto: FIM Weltmeister Martin Haarahiltunen © FIM

«Er hat dieses Konzept entwickelt, weil er Probleme mit seinem Rücken hat», sagte der vierfache Eisspeedway-Weltmeister Martin Haarahiltunen im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er ist nicht nur wegen diesem Motorrad schnell, er war immer schnell. Würde er mein Motorrad fahren, und hätte keine Rückenprobleme, dann wäre er auch schnell. Es ist niemals nur das Bike, es ist immer zu 50 Prozent der Fahrer und zu 50 Prozent die Maschine. Ich habe ihn mir genau angeschaut, auf gutem Eis bietet dieses Bike Vorteile. Aber auf schlechtem Eis ist es nicht so gut. In Inzell war er sehr gut, in Heerenveen bekam er Probleme. Und in Schweden war es ebenso, weil das Eis dort nicht so gut ist. Es könnte aber auch sein, dass er die Schwierigkeiten auf schlechtem Eis nur wegen seiner Rückenprobleme hat.»

Der Titelverteidiger hat kein Interesse, etwas in der Richtung von Ala-Riihimäkis Konzept zu entwickeln. «Ich fahre bereits mit einer etwas anderen Geometrie als der Rest», verriet Haarahiltunen. «Ich bin mein Motorrad und dessen Abstimmung gewöhnt und fühle mich damit wohl. Ich werde versuchen, es weiter zu verfeinern – weil ich weiß, dass es funktioniert. Und man darf nicht vergessen: Wir haben nur wenig Zeit auf dem Eis zur Verfügung. Hätten wir zwei Monate Vorbereitungszeit, könnten wir verschiedene Sachen versuchen. Aber wir haben nur fünf oder sechs Trainingstage, dann gehen die Rennen los.»

Die Saison 2026 beginnt am 9. Januar mit dem ersten Supercup-Rennen in Schweden.

