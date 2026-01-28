Qualifikation für den Eisspeedway-GP: Formbarometer der Deutschsprachigen

Aktuell meldet das Thermometer am Flugplatz von Örnsköldsvik klirrende Kälte von minus 15 Grad Celsius. Doch am kommenden Samstag (Start 12 Uhr) sollen die Bedingungen angenehmer werden: Nur noch minus zwei Grad, aber leichter Schneefall. Das Rennen auf der Natureisbahn in Kallehov (500 Kilometer nördlich von Stockholm) ist damit gesichert. Die frühe Startzeit garantiert angenehmere Temperaturen als am Abend, aber auch ausreichend Tageslicht, denn das Flutlicht an der Bahn entspricht nicht den aktuellen Anforderungen.

Werbung

Werbung

Die meisten der 16 Teilnehmer sind seit Tagen bzw. schon seit Wochen in Schweden und haben einen Teil der fünf bisherigen Supercup-Rennen bzw. Allsvenskan-Läufe (eine Art 2. Liga) zur Saisonvorbereitung genutzt.

Das Feld ist dieses Jahr so eng, dass es schwerfällt, acht Favoriten auf die Qualiplätze für den Grand Prix zu benennen.

Franky Zorn (55): Der zweitälteste Fahrer hat etliche Trainings und Supercup-Rennen gefahren, ist dann zurück nach Österreich und wird am Donnerstag (29. Januar) wieder in Schweden erwartet.

Werbung

Werbung

Maximilian Niedermaier (25): Der Cousin von Maximilian Niedermaier jun., den man nur durch seinen Spitznamen «Minimax» von Niedermaier junior und senior unterscheiden kann, zählte vor Saisonbeginn zu den Außenseitern, begeisterte aber bei den Rennen in Schweden in den letzten zwei Wochen, insbesondere vergangenen Sonntag in Strömsund, wo er das Team Jämtslands MK mit 15 Punkten als bester Fahrer zum Tagessieg führte.

Martin Posch (42): Der Tiroler fuhr bisher nur das Showrennen in Weißenbach, ist aber seit letzter Woche im Team Eishans mit Hans Weber in Örnsköldsvik und jetzt in Östersund im Training. Hans Weber bescheinigt ihm «gute Trainingsleistungen».

Luca Bauer (27): Der dreifache Vize-Europameister testete mehr als zwei Wochen mit Unterstützung seines Vaters Günther in Schweden und landete bei seinen drei Rennstarts jeweils im vorderen Mittelfeld.

Hans Weber (41): Der «Eishans» hat seit März 2024 kein Rennen bestritten, sein Comeback war der Showlauf in Weißenbach am 17. Januar. Nach den Trainings in Ö’vik und in Östersund ist der Miesbacher guter Dinge: «Wir haben noch ein paar Kupplungsprobleme, die wir lösen müssen. Aber konditionell habe ich überhaupt keine Probleme.»

Werbung

Werbung

Max Niedermaier muss eine Schippe drauflegen

Max Niedermaier (37): Der Vizeweltmeister von 2024 fuhr bei seinen Supercup-Einsätzen in Schweden etwas unterhalb des Radars und wird am Samstag eine Schippe drauflegen müssen.

Ältester WM-Teilnehmer ist Aki Ala-Riihimäki, der am 20. März 60 wird. Wir erinnern uns: Der Finne mit seinem Chopper-Eigenbau-Fahrwerk gewann vor zwei Jahren den Grand Prix in Inzell! Der dreifache Familienvater und mehrfache Großvater ist im Voraus nie einzuschätzen: Sieg oder Strohballen, ist seine Devise.

Die ersten acht in Örnsköldsvik schaffen den Sprung in die Grand-Prix-Läufe in Inzell (14./15. März) und Heerenveen (11. April), das Rennen wird für knapp 10 € am 31. Januar bei Streaminganbieter TapesUP übertragen .

Dazu kommen die ersten fünf der WM 2025. Wer es nicht schafft, hat eine zweite und dritte Chance: Nach dem Rennen in Örnsköldsvik nominiert der Motorrad-Weltverband FIM noch zwei permanente Wildcards für den Grand Prix, im Normalfall sind das die Pechvögel. Und der DMV Südbayern darf für die zwei Rennen in Inzell noch einen Veranstalter-Wildcard vergeben.

Werbung

Werbung

Fahrerfeld Eisspeedway-WM-Qualifikation: