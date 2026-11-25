Schweden bleibt aufgrund der politischen Isolation von Russland die Anlaufstelle Nummer 1 für den Eisspeedwaysport, da das skandinavische Land (hoffentlich) die entsprechende Witterung für den Eisaufbau bietet und neben Russland als einzige Nation eine Infrastruktur mit Clubs für einen Ligabetrieb hat. Somit werden auch wieder viele westeuropäische Eisspeedwayfahrer ihre Aktivitäten in den ersten Wochen der Saison in den hohen Norden verlegen, wo bereits mit dem Eisaufbau begonnen wurde.

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Für die kommende Saison haben sich die schwedischen Clubs, die 2025 und 2026 anstelle einer Liga einen Supercup in einer Einzelwertung austrugen, darauf verständigt, wieder in den Ligabetrieb einzusteigen. So wird es im kommenden Winter eine Elite-Liga und die als zweite Liga fungierende Allsvenskan mit je vier Rennen geben. Zusätzlich stehen der National Pair Cup in Avesta am 15. Januar, die WM-Qualifikation in Malilla am 23. Januar, das schwedische Finale am 5. Februar (Ort noch offen) und das Eisspeedway der Nationen am 20. Februar in Örnsköldsvik auf dem Programm.

Weitere Eisspeedway-Termine der FIM Europe sowie die Events in Finnland sind nach aktuellem Stand noch offen. Ob es auch in Österreich oder Tschechien in diesem Winter Eisspeedway-Events gibt, hängt von der Witterung ab.

Eisspeedway-Termine in Schweden 2027:

Elite-Liga: 9. Januar: Örnsköldsvik 10. Januar: Östersund 29. Januar: Bollnäs 30. Januar: Gävle

Allsvenskan-Liga: 16. Januar: Gävle 17. Januar: Bollnäs 6. Februar: Östersund 7. Februar: Örnsköldsvik

Weitere Rennen: 15. Januar: Masarna National Pair Cup in Avesta 23. Januar: WM-Qualifikation in Malilla 5. Februar: SM-Finale (Ort noch offen) 20. Februar: Eisspeedway der Nationen in Örnsköldsvik

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