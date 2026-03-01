Schweden: Niclas Svensson wiederholt das nordische Double

Vor dem Start der Eisspeedway-Weltmeisterschaft am 14. und 15. März in Inzell präsentiert sich Niclas Svensson weiterhin in starker Form. Der Schwede konnte das Finale der schwedischen Meisterschaft in Strömsund für sich entscheiden. Bereits in den Vorläufen unterstrich der 35-Jährige mit fünf Laufsiegen seine Ambitionen auf den neuerlichen Titelgewinn. Er sicherte sich vor dem ebenfalls stark fahrenden Filip Jäger und Ove Ledström, die 14 und 13 Zähler auf dem Konto hatten, seinen Platz im Tagesfinale.