Schweden: Niclas Svensson wiederholt das nordische Double
Wie schon 2025 hat Niclas Svensson nicht nur die nordische Meisterschaft gewonnen, sondern konnte auch die schwedische Eisspeedwaymeisterschaft zum wiederholten Male für sich entscheiden.
Vor dem Start der Eisspeedway-Weltmeisterschaft am 14. und 15. März in Inzell präsentiert sich Niclas Svensson weiterhin in starker Form. Der Schwede konnte das Finale der schwedischen Meisterschaft in Strömsund für sich entscheiden. Bereits in den Vorläufen unterstrich der 35-Jährige mit fünf Laufsiegen seine Ambitionen auf den neuerlichen Titelgewinn. Er sicherte sich vor dem ebenfalls stark fahrenden Filip Jäger und Ove Ledström, die 14 und 13 Zähler auf dem Konto hatten, seinen Platz im Tagesfinale.
Um den letzten Finalplatz entschied dann der Last-Chance-Heat, für den sich Leon Kramer (11 Punkte), Hans-Olof Olsen (11), Melwin Björklin (10) und Jimmy Hörnell qualifiziert hatten. Kramer, der in seinem ersten Lauf noch Hörnell unterlag, komplettierte als Laufsieger das Finale. Hier siegte Svensson erneut und sicherte sich den Titel vor Filip Jäger und Ove Ledström.
Die Top-Drei der schwedischen Meisterschaft stehen mit dem in Schweden lebenden Niederländer Leon Kramer und dem noch verletzten Martin Haarahiltunen im Line-up für die Eisspeedway-WM in der Max-Aicher-Arena in Inzell.
Ergebnisse schwedische Eisspeedwaymeisterschaft Strömsund/S:
1. Niclas Svensson, 15 Vorlaufpunkte
2. Filip Jäger, 14
3. Ove Ledström, 13
4. Leon Kramer, 11
5. Hans-Olof Olsen, 11
6. Melwin Björklin, 10
7. Jimmy Hörnell, 9
8. Isak Dekkerhus, 6
9. Joakim Söderström, 6
10. Emil Lingvall, 5
11. Anton Larsson Widen, 5
12. Martin Björgren, 4
13. Albin Hansson, 3
14. Andreas Olsson, 3
15. Robin Häggström, 2
16. Tobias Nordkvist, 2
Last-Chance-Heat: 1. Leon Kramer, 2. Hans-Olof Olsen, 3. Melwin Björklin, 4. Jimmy Hörnell (A)
Finale: 1. Niclas Svensson, 2. Filip Jäger, 3. Ove Ledström, 4. Leon Kramer
