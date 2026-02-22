Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Eisspeedway
  4. /
  5. Eisspeedway
  6. /
  7. News
Werbung
Nikita Bogdanov wurde erneut Russischer Eisspeedway-Meister
Die Sensation blieb aus: Nikita Bogdanov konnte seinen bereits deutlichen Vorsprung von 17 Punkten beim Finale der Russischen Eisspeedway-Meisterschaft sogar noch ausbauen und holte erneut den Titel.
Eisspeedway
Viktor Bogdanov und der deutsche Kupplungsspezialist Holger LundViktor Bogdanov und der deutsche Kupplungsspezialist Holger LundFoto: Lund
Viktor Bogdanov und der deutsche Kupplungsspezialist Holger Lund© Lund
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
In Krasnogorsk, vor den Toren Moskaus, wurde das letzte Rennen zur diesjährigen Russischen Eisspeedway-Meisterschaft ausgetragen. Nikita Bogdanov, der die Serie wie bereits im Vorjahr dominiert hatte, ließ sich die Butter auch im Finale nicht mehr vom Brot nehmen. Nachdem er am ersten Renntag, der mit einer pompösen Show eröffnet wurde, mit fünf Laufsiegen 15 Punkte schrieb, war ihm der Titel bereits hier nicht mehr zu nehmen.
Werbung
Werbung
Dennoch ging der Russe auch am zweiten Renntag mit vollem Einsatz ans Werk und lieferte sich gleich im ersten Lauf ein sehenswertes Duell mit Sergey Makarov, der nie aufsteckte. In seinem dritten Lauf gab Bogdanov dann doch noch einen Punkt ab, als er vom weiterhin aufstrebenden Ivan Gavrilov bezwungen wurde. Gavrilov selbst verpasste das Tagespodest, nachdem er im 13. Lauf zu Sturz kam und mit Dmitry Koltakov in der Streckenbegrenzung landete. Obwohl Gavrilov das Siegerpodest, auf dem neben Sieger Nikita Bogdanov noch Sergey Makarov und Dmitry Khomitsevich standen, verpasste, konnte er sich in der Endabrechnung der russischen Meisterschaft noch relativ sicher Bronze sichern. Silber ging in der Endabrechnung an den erfahrenen Dmitry Khomitsevich, der konstant fuhr. Aber er fand kein Mittel, um dem überlegenden Bogdanov über den laufenden Wettbewerb hinweg die Meisterschaft strittig zu machen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ergebnisse Russische Meisterschaft Krasnogorsk:
  • 1. Nikita Bogdanov, 29 Punkte
  • 2. Sergey Makarov, 25
  • 3. Dmitry Khomitsevich, 24
  • 4. Ivan Gavrilov, 23
  • 5. Dmitry Koltakov, 20
  • 6. Nikita Toloknov, 19
  • 7. Konstantin Kolenkin, 16
  • 8. Dmitry Solyannikov, 15
  • 9. Dinar Valeev, 13
  • 10. Evgeniy Sharov, 13
  • 11. Vyacheslav Drozdov, 10
  • 12. Ivan Khuzhin, 8
  • 13. Vladislav Martyanov, 8
  • 14. Simon Svitek, 7
  • 15. Igor Kononov, 5
  • 16. Arseni Istomin, 5
Werbung
Werbung
Endstand Russische Meisterschaft:
  • 1. Nikita Bogdanov, 141 Punkte
  • 2. Dmitry Khomitsevich, 119
  • 3. Ivan Gavrilov, 108
  • 4. Sergey Makarov, 99
  • 5. Dmitry Koltakov, 94
  • 6. Dmitry Solyannikov, 92
  • 7. Dinar Valeev, 78
  • 8. Nikita Toloknov, 72
  • 9. Konstantin Kolenkin, 63
  • 10. Igor Kononov, 60
  • 11. Ivan Khuzhin, 53
  • 12. Vyacheslav Drozdov, 50
  • 13. Vladislav Martyanov, 50
  • 14. Simon Svitek, 47
  • 15. Arseni Istomin, 38
  • 16. Evgeniy Sharov, 31
  • 17. Artem Melnikov, 16
  • 18. Sergey Volodin, 0
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Eisspeedway
Eisspeedway NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM