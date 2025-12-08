Warten auf die Kälte: Heikki Huusko fiebert seiner Premiere entgegen
Nach der Sommersaison, die Heikki Huusko mit Jetski-Rennen auf dem Wasser verbrachte, will der Finne nun schnellstmöglich aufs Eis. Seine Meinung zur verkürzten WM und dem Eisspeedway der Nationen.
Über die Sommermonate hat Heikki Huusko ein neues Eisspeedway-Motorrad aufgebaut, das soll nun schnellstmöglich eingefahren und bis ins Detail getestet werden. «Es sah zunächst so aus, als hätten wir schon eine Strecke beisammen», erzählte der Finne im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Als es dann aber stark schneite, war der Schnee zu schwer und die Bahn sank ab, weshalb ich weiter warten muss. Momentan haben wir nur Temperaturen um den Gefrierpunkt und es muss jetzt erst mal wieder kälter werden. Sobald wir Eis haben und eine Strecke gebaut ist, will ich gleich fahren und dann in Schweden die Rennen bestreiten.»
Den schwedischen Eisspeedway-Supercup, den er in der vergangenen Saison als Gesamtvierter abschloss, will Huusko wie viele seiner Kollegen als Vorbereitung auf die WM-Saison nutzen. «In Finnland werden wir nur ein Rennen haben, die Finnische Meisterschaft», erzählte der Shooting-Star, der gerne mehr Eisrennen in seiner Heimat hätte. «Mit nur einem ist es vor allen für Newcomer recht anspruchsvoll, wenn sie gleich nach Schweden gehen müssen.»
Nach Abschluss der Rennen in Skandinavien stehen die Eisspeedway-Weltmeisterschaft sowie das Nations auf dem Plan. Der geschrumpfte Kalender lässt wenig Raum für Patzer. «Am besten wäre es, wenn wir bei vier Grands Prix geblieben wären und das Eisspeedway der Nationen dazugekommen wäre», kommentierte Huusko. «Mit den Veranstaltungen in der Einzel-WM ist das nun ein gewisser Kompromiss, den man eingeht. Aber die Rennen werden mit Sicherheit interessant und die Saison wird spannend.»
