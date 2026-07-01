Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Endurance-WM

  6. /

  7. News

Werbung

8h von Suzuka 2026: Zeitplan, Favoriten und alle wichtigen Infos

Die 47. Auflage der Suzuka 8 Stunden steht vor der Tür. Wir zeigen den kompletten Zeitplan in MESZ, blicken auf die Favoriten und erklären die Ausgangslage vor dem EWC-Klassiker.

Endurance-WM

Suzuka ist die dritte Station der EWC 2026
Suzuka ist die dritte Station der EWC 2026
Foto: YART
Suzuka ist die dritte Station der EWC 2026
© YART

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Mit den 8 Stunden von Suzuka steht am Wochenende eines der prestigeträchtigsten Motorradrennen der Welt auf dem Programm. Die dritte Station der Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) genießt seit Jahrzehnten Kultstatus und lockt traditionell zahlreiche Werksteams sowie Stars aus MotoGP und Superbike-WM nach Japan. Die 47. Auflage des Klassikers wird am Sonntag, 5. Juli, ausgetragen.

Werbung

Werbung

Auf der vorläufigen Starterliste finden sich 50 Teams. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das Werksteam Honda HRC, das auf seiner Heimstrecke den fünften Suzuka-Sieg in Folge anstrebt. Angeführt wird das Aufgebot von Takumi Takahashi. Der Japaner ist mit seinen zahlreichen Erfolgen der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der 8 Stunden von Suzuka. Unterstützung erhält er von Rekord-Superbike-Weltmeister Jonathan Rea, der nach seiner Rückkehr ins Honda-Werksteam zum engsten Favoritenkreis zählt.

Kurzfristig musste Honda allerdings einen Fahrerwechsel verkraften. MotoGP-Pilot Johann Zarco fällt aus, nachdem er sich beim Grand Prix von Barcelona mehrere Verletzungen zugezogen hatte. Seinen Platz übernimmt der Thailänder Somkiat Chantra, der zuletzt bereits erste Erfahrungen auf der Suzuka-Spezifikation der Honda CBR1000RR-R Fireblade SP sammeln konnte.

Empfehlungen

Honda, Yamaha und BMW beim Testauftakt stark

Dass Honda seiner Favoritenrolle gerecht werden will, zeigte bereits der erste offizielle Testtag. Das Werksteam belegte in allen fünf Sessions einen Platz unter den ersten drei und setzte in den ersten beiden Trainings sogar die Bestzeit. BMW und Yamaha konnten zwar ebenfalls einzelne Sessions für sich entscheiden, über den gesamten Tag hinweg präsentierte sich Honda jedoch als konstanteste Spitzenmannschaft.

Werbung

Werbung

Die Honda mit der Nummer 30 geht als Favorit ins Traditionsrennen
Die Honda mit der Nummer 30 geht als Favorit ins Traditionsrennen
Foto: HRC
Die Honda mit der Nummer 30 geht als Favorit ins Traditionsrennen
© HRC

Neben Honda schickt auch Yamaha ein reines Werksteam an den Start. Die Werks-Yamaha mit der Nummer 21 setzt auf eine hochkarätige Besetzung mit MotoGP-Pilot Jack Miller, Superbike-WM-Stammfahrer Andrea Locatelli und Suzuka-Legende Katsuyuki Nakasuga. Für den Japaner wird es der letzte Start bei seinem Heimrennen sein, was dem Einsatz zusätzliche emotionale Bedeutung verleiht. Yamaha möchte die Niederlage aus dem Vorjahr vergessen machen und Honda auf dessen Heimstrecke herausfordern.

YART, BMW und SERT behalten den WM-Titel im Blick

Während Honda und Yamaha um den prestigeträchtigen Gesamtsieg kämpfen, richtet sich der Blick der permanenten EWC-Teams auch auf die Weltmeisterschaft. Obwohl das BMW-Werksteam zuletzt die 8 Stunden von Spa gewann, führt YART die Gesamtwertung weiterhin an. Dahinter liegen Yoshimura SERT Motul und BMW, getrennt durch lediglich einen Punkt. Auch Kawasaki Webike Trickstar mischt noch im Titelkampf mit.

Michael van der Mark und seine Endurance-Kollegen Odendaal und Reiterberger
Michael van der Mark und seine Endurance-Kollegen Odendaal und Reiterberger
Foto: BMW
Michael van der Mark und seine Endurance-Kollegen Odendaal und Reiterberger
© BMW

Werbung

Werbung

Neben den Werksteams stehen zahlreiche bekannte Namen auf der Starterliste. Unter anderem treten Jonas Folger und Jeremy Guarnoni für S-Pulse Suzuki an und wollen für eine Überraschung sorgen. Für europäische Fans bedeutet der Zeitunterschied erneut frühes Aufstehen. Japan liegt sieben Stunden vor der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die wichtigsten Termine im Überblick:

Dienstag, 30. Juni

2:00 bis 11:00 Uhr: Fünf Testsessions

Mittwoch, 1. Juli

2:00 bis 11:00 Uhr: Fünf Testsessions

Donnerstag, 2. Juli

Keine Fahraktivitäten

Freitag, 3. Juli

1:30 bis 3:30 Uhr: Freies Training

5:00 bis 6:30 Uhr: Qualifying 1

8:30 bis 10:00 Uhr: Qualifying 2

11:30 bis 12:30 Uhr: Nachttraining

Samstag, 4. Juli

6:00 bis 6:45 Uhr: Freies Training

7:15 bis 08:45 Uhr: Top-10-Trial

Sonntag, 5. Juli

1:30 bis 2:15 Uhr: Warm-up

4:30 Uhr: Start der 8 Stunden von Suzuka

12:30 Uhr: Zieleinlauf

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Endurance-WM Events
  1. Vergangen

    24h von Le Mans

    18.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    8h von Spa

    06.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    8h von Suzuka

    05.07.2026
    Zum Event

  4. Bol d'Or

    19.–20.09.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM