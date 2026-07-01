8h von Suzuka 2026: Zeitplan, Favoriten und alle wichtigen Infos

Mit den 8 Stunden von Suzuka steht am Wochenende eines der prestigeträchtigsten Motorradrennen der Welt auf dem Programm. Die dritte Station der Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) genießt seit Jahrzehnten Kultstatus und lockt traditionell zahlreiche Werksteams sowie Stars aus MotoGP und Superbike-WM nach Japan. Die 47. Auflage des Klassikers wird am Sonntag, 5. Juli, ausgetragen.

Werbung

Werbung

Auf der vorläufigen Starterliste finden sich 50 Teams. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das Werksteam Honda HRC, das auf seiner Heimstrecke den fünften Suzuka-Sieg in Folge anstrebt. Angeführt wird das Aufgebot von Takumi Takahashi. Der Japaner ist mit seinen zahlreichen Erfolgen der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der 8 Stunden von Suzuka. Unterstützung erhält er von Rekord-Superbike-Weltmeister Jonathan Rea, der nach seiner Rückkehr ins Honda-Werksteam zum engsten Favoritenkreis zählt.

Kurzfristig musste Honda allerdings einen Fahrerwechsel verkraften. MotoGP-Pilot Johann Zarco fällt aus, nachdem er sich beim Grand Prix von Barcelona mehrere Verletzungen zugezogen hatte. Seinen Platz übernimmt der Thailänder Somkiat Chantra, der zuletzt bereits erste Erfahrungen auf der Suzuka-Spezifikation der Honda CBR1000RR-R Fireblade SP sammeln konnte.

Honda, Yamaha und BMW beim Testauftakt stark

Dass Honda seiner Favoritenrolle gerecht werden will, zeigte bereits der erste offizielle Testtag . Das Werksteam belegte in allen fünf Sessions einen Platz unter den ersten drei und setzte in den ersten beiden Trainings sogar die Bestzeit. BMW und Yamaha konnten zwar ebenfalls einzelne Sessions für sich entscheiden, über den gesamten Tag hinweg präsentierte sich Honda jedoch als konstanteste Spitzenmannschaft.

Werbung

Werbung

Die Honda mit der Nummer 30 geht als Favorit ins Traditionsrennen Foto: HRC Die Honda mit der Nummer 30 geht als Favorit ins Traditionsrennen © HRC

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Neben Honda schickt auch Yamaha ein reines Werksteam an den Start. Die Werks-Yamaha mit der Nummer 21 setzt auf eine hochkarätige Besetzung mit MotoGP-Pilot Jack Miller, Superbike-WM-Stammfahrer Andrea Locatelli und Suzuka-Legende Katsuyuki Nakasuga. Für den Japaner wird es der letzte Start bei seinem Heimrennen sein, was dem Einsatz zusätzliche emotionale Bedeutung verleiht. Yamaha möchte die Niederlage aus dem Vorjahr vergessen machen und Honda auf dessen Heimstrecke herausfordern.

YART, BMW und SERT behalten den WM-Titel im Blick

Während Honda und Yamaha um den prestigeträchtigen Gesamtsieg kämpfen, richtet sich der Blick der permanenten EWC-Teams auch auf die Weltmeisterschaft. Obwohl das BMW-Werksteam zuletzt die 8 Stunden von Spa gewann, führt YART die Gesamtwertung weiterhin an. Dahinter liegen Yoshimura SERT Motul und BMW, getrennt durch lediglich einen Punkt. Auch Kawasaki Webike Trickstar mischt noch im Titelkampf mit.

Michael van der Mark und seine Endurance-Kollegen Odendaal und Reiterberger Foto: BMW Michael van der Mark und seine Endurance-Kollegen Odendaal und Reiterberger © BMW

Werbung

Werbung

Neben den Werksteams stehen zahlreiche bekannte Namen auf der Starterliste. Unter anderem treten Jonas Folger und Jeremy Guarnoni für S-Pulse Suzuki an und wollen für eine Überraschung sorgen. Für europäische Fans bedeutet der Zeitunterschied erneut frühes Aufstehen. Japan liegt sieben Stunden vor der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die wichtigsten Termine im Überblick: