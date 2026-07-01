8h von Suzuka: BMW am finalen Testtag vor den japanischen Werksteams!
Das BMW-Werksteam beendete den zweiten und letzten offiziellen Testtag für die 8 Stunden von Suzuka mit der schnellsten Runde. Die Formkurve der Münchner zeigt weiter nach oben.
Das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal hat beim zweiten und letzten offiziellen Testtag für die 8 Stunden von Suzuka ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.
Somit blieb die BMW-Bestzeit aus der ersten Session am Mittwoch ungefährdet. Schon am ersten Testtag gehörte BMW zu den schnellsten Mannschaften. Zwei Sessions wurden mit der Bestzeit beendet, in der abschließenden fünften Einheit fehlten lediglich wenige Hundertstelsekunden auf das Yamaha-Werksteam. Am Mittwoch bestätigte die Mannschaft diese Form eindrucksvoll und setzte sich an die Spitze des Klassements.
Auffällig war erneut, wie dominant Bridgestone in Suzuka ist. Alle Teams in den Top-10 setzten auf die Reifen des japanischen Herstellers, für den der Erfolg in Suzuka von großer Bedeutung ist. Die Dunlop- und Pirelli-Teams haben wie in der Vergangenheit einen schweren Stand.
BMW setzt die Japaner unter Druck!
Dank der Testbestzeit geht BMW mit viel Selbstvertrauen in die entscheidende Phase der Rennwoche. Nach dem Sieg bei den 8 Stunden von Spa scheint die Mannschaft auch auf dem traditionsreichen Suzuka Circuit bestens vorbereitet zu sein. Im Kampf um die Langstrecken-Weltmeisterschaft kommt dem dritten Saisonlauf eine besondere Bedeutung zu. BMW belegt mit 68 Punkten den dritten Rang der Gesamtwertung und liegt lediglich einen Zähler hinter Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Dan Linfoot, Cocoro Atsumi). Tabellenführer und Titelverteidiger YART (Marvin Fritz, Karel Hanika, Leandro Mercado) reiste mit 91 Punkten nach Japan.
BMW-Werkspilot
Große Spannung vor dem Rennwochenende
Neben BMW präsentierten sich auch die Werksteams von Honda (Jonathan Rea, Takumi Takahashi, Somkiat Chantra) und Yamaha (Jack Miller, Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga) in starker Verfassung. Honda gehörte bereits am ersten Testtag in allen fünf Sessions zu den Top-3 und bestätigte damit seine Rolle als einer der Topfavoriten auf den fünften Suzuka-Sieg in Folge. Yamaha überzeugte ebenfalls mit konstant schnellen Runden und dürfte im Kampf um die Pole-Position und den Rennsieg eine entscheidende Rolle spielen.
Mit dem Abschluss der offiziellen Testfahrten beginnt nun die heiße Phase der Rennwoche. Am Freitag stehen die freien Trainings sowie die beiden Qualifying-Sessions auf dem Programm, ehe am Samstag im Top-10-Trial die endgültigen Startpositionen an der Spitze des Feldes ausgefahren werden. Der Start zu den 8 Stunden von Suzuka erfolgt am Sonntag um 11:30 Uhr Ortszeit (4:30 Uhr MESZ).
Die besten Rundenzeiten vom zweiten Testtag:
-
#37 BMW Endurance (Reiterberger, Van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR (Bridgestone) – 2:04,680 min
-
#5 F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R (Bridgestone) +0,450s
-
#1 YART Yamaha (Fritz, Hanika, Mercado), Yamaha R1 (Bridgestone) +0,533s
-
#30 Honda HRC (Rea, Takahashi, Chantra), Honda CBR1000RR-R (Bridgestone) +0,918s
-
#73 SDG HARC-PRO Honda (Kunii, Nagoe, Abe), Honda CBR1000RR-R (Bridgestone) +0,940s
-
#21 Yamaha Factory (Miller, Locatelli, Nakasuga), Yamaha R1 (Bridgestone) +0,942s
-
#12 SERT Suzuki (Black, Atsumi, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R (Bridgestone) +1,176s
-
#17 Astemo Pro Honda (Nozane, Hada, Arakawa), Honda CBR1000RR-R (Bridgestone) +1,256s
-
#11 Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR (Bridgestone)
-
#99 Marc VDS (De Puniet, Marino, Delbianco), Yamaha R1 (Bridgestone) +1,561s
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach