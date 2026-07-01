8h von Suzuka: BMW am finalen Testtag vor den japanischen Werksteams!

Das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal hat beim zweiten und letzten offiziellen Testtag für die 8 Stunden von Suzuka ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Nach einer bereits starken Vorstellung am Dienstag legte die Mannschaft am Mittwoch noch einmal nach und sicherte sich mit der BMW M1000RR die Tagesbestzeit. Damit untermauerte das Team seine Ambitionen für den Langstreckenklassiker am Sonntag. Im Gegensatz zum Dienstag spielte das Wetter nur bedingt mit. Nach trockenen Sessions am Vormittag zog ein Regenschauer über den Kurs und sorgte in den abschließenden Sessions für nasse Bedingungen.

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Somit blieb die BMW-Bestzeit aus der ersten Session am Mittwoch ungefährdet. Schon am ersten Testtag gehörte BMW zu den schnellsten Mannschaften. Zwei Sessions wurden mit der Bestzeit beendet, in der abschließenden fünften Einheit fehlten lediglich wenige Hundertstelsekunden auf das Yamaha-Werksteam. Am Mittwoch bestätigte die Mannschaft diese Form eindrucksvoll und setzte sich an die Spitze des Klassements.

Auffällig war erneut, wie dominant Bridgestone in Suzuka ist. Alle Teams in den Top-10 setzten auf die Reifen des japanischen Herstellers, für den der Erfolg in Suzuka von großer Bedeutung ist. Die Dunlop- und Pirelli-Teams haben wie in der Vergangenheit einen schweren Stand.

BMW setzt die Japaner unter Druck!

Dank der Testbestzeit geht BMW mit viel Selbstvertrauen in die entscheidende Phase der Rennwoche. Nach dem Sieg bei den 8 Stunden von Spa scheint die Mannschaft auch auf dem traditionsreichen Suzuka Circuit bestens vorbereitet zu sein. Im Kampf um die Langstrecken-Weltmeisterschaft kommt dem dritten Saisonlauf eine besondere Bedeutung zu. BMW belegt mit 68 Punkten den dritten Rang der Gesamtwertung und liegt lediglich einen Zähler hinter Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Dan Linfoot, Cocoro Atsumi). Tabellenführer und Titelverteidiger YART (Marvin Fritz, Karel Hanika, Leandro Mercado) reiste mit 91 Punkten nach Japan.

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MotoGP-Pilot Jack Miller auf der Werks-Yamaha Foto: FIM EWC MotoGP-Pilot Jack Miller auf der Werks-Yamaha © FIM EWC

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BMW-Werkspilot Markus Reiterberger hatte bereits vor den Testfahrten betont, dass er in Suzuka eine große Chance für sein Team sieht . Während Honda und Yamaha in Suzuka mit zusätzlichen hochkarätigen Werkseinsätzen antreten und ihre Kräfte auf mehrere Projekte verteilen, kann BMW seine gesamte Schlagkraft auf das permanent eingeschriebene EWC-Werksteam konzentrieren. Genau darin sieht Markus Reiterberger eine mögliche Chance im WM-Kampf. Sollten die japanischen Werksteams Spitzenplätze belegen, könnten sie den direkten WM-Rivalen wichtige Punkte abnehmen.

Große Spannung vor dem Rennwochenende

Neben BMW präsentierten sich auch die Werksteams von Honda (Jonathan Rea, Takumi Takahashi, Somkiat Chantra) und Yamaha (Jack Miller, Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga) in starker Verfassung. Honda gehörte bereits am ersten Testtag in allen fünf Sessions zu den Top-3 und bestätigte damit seine Rolle als einer der Topfavoriten auf den fünften Suzuka-Sieg in Folge. Yamaha überzeugte ebenfalls mit konstant schnellen Runden und dürfte im Kampf um die Pole-Position und den Rennsieg eine entscheidende Rolle spielen.

Mit dem Abschluss der offiziellen Testfahrten beginnt nun die heiße Phase der Rennwoche. Am Freitag stehen die freien Trainings sowie die beiden Qualifying-Sessions auf dem Programm, ehe am Samstag im Top-10-Trial die endgültigen Startpositionen an der Spitze des Feldes ausgefahren werden. Der Start zu den 8 Stunden von Suzuka erfolgt am Sonntag um 11:30 Uhr Ortszeit (4:30 Uhr MESZ).

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Lennox Lehmann vom Team Motobox Kremer vor der Suzuka-Kulisse Foto: FIM EWC Lennox Lehmann vom Team Motobox Kremer vor der Suzuka-Kulisse © FIM EWC

Die besten Rundenzeiten vom zweiten Testtag: