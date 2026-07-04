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8h von Suzuka live im TV und Stream: Hier läuft der Langstrecken-Klassiker

Honda startet von der Pole-Position, BMW lauert auf Rang 2 vor drei Yamaha-Teams. Wir erklären, wie Fans der Langstrecken-WM die 8 Stunden von Suzuka live im TV und Stream verfolgen können.

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Wird die Boxenstrategie der Schlüssel zum Suzuka-Sieg 2026?
Wird die Boxenstrategie der Schlüssel zum Suzuka-Sieg 2026?
Foto: YART
Wird die Boxenstrategie der Schlüssel zum Suzuka-Sieg 2026?
© YART

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Mit den 8 Stunden von Suzuka steht am Sonntag eines der absoluten Highlights der Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) auf dem Programm. Der traditionsreiche Klassiker ist die dritte Station der laufenden Saison und verspricht auch in diesem Jahr Hochspannung.

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Das Honda-Werksteam geht nach der wetterbedingten Absage des Top-10-Trials von der Pole-Position ins Rennen, doch das BMW-Werksteam lag nach einer starken Qualifikation nur knapp zurück und hofft auf den ersten Suzuka-Sieg eines europäischen Herstellers. Dahinter folgen das Überraschungsteam Marc VDS auf Yamaha sowie Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter YART. Das prominent besetzte Yamaha-Werksteam mit MotoGP- und Superbike-WM-Unterstützung qualifizierte sich nur für Startplatz 5.

Für zusätzliche Brisanz sorgt das Wetter. Nachdem der Top-10-Trial am Samstag wegen Regens abgesagt werden musste, rechnen die Teams auch für das Rennen mit wechselhaften Bedingungen. Entsprechend dürften Strategie, Reifenwahl und fehlerfreie Boxenstopps mindestens genauso wichtig werden wie die reine Geschwindigkeit.

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Fans können die 8 Stunden von Suzuka auf mehreren Wegen live verfolgen. ServusTV On überträgt das komplette Rennen kostenlos im Livestream. Kommentiert wird die Übertragung in englischer Sprache.

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Auch Eurosport zeigt den Langstreckenklassiker live. Von 4:00 bis 13:00 Uhr läuft das Rennen auf Eurosport2. Parallel übernimmt Eurosport1 die Übertragung von 10:15 bis 13:00 Uhr, sodass die entscheidende Schlussphase sogar im Free-TV zu sehen ist. Die ersten vier Rennstunden kommentieren Lenz Leberkern und Luca Grünwald. Für die zweite Rennhälfte übernehmen anschließend Toni Börner und Harry Weber das Mikrofon.

Der Start zu den 8 Stunden von Suzuka erfolgt am Sonntag um 4:30 Uhr MESZ, die Zielflagge fällt planmäßig um 12:30 Uhr MESZ. Der Favoritenkreis ist groß, denn im Qualifying waren die Abstände gering und das wechselhafte Wetter könnte für zusätzliche Spannung sorgen.

Startaufstellung für die 8 Stunden von Suzuka:

  1. Honda HRC (Rea, Takahashi, Chantra)

  2. BMW-Werksteam (Reiterberger, Odendaal, van der Mark)

  3. Marc VDS Racing (De Puniet, Marino, Delbianco)

  4. YART (Hanika, Fritz, Mercado)

  5. Yamaha Factory Racing (Nakasuga, Miller, Locatelli)

  6. F.C.C. TSR Honda France (Techer, Perolari, McPhee)

  7. Astemo Pro Honda SI Racing (Nozane, Hada, Arakawa)

  8. SERT (Black, Linfoot, Atsumi)

  9. AutoRace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Ponsson)

  10. SDG Team HARC-PRO Honda (Kunii, Nagoe, Abe)

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