8h von Suzuka (Q1): Jonathan Rea beeindruckt – BMW erneut stark!
Honda-Pilot Jonathan Rea setzte im ersten Qualifying der 8 Stunden von Suzuka die absolute Bestzeit. Doch auch die BMW-Mannschaften überzeugten – Marcel Schrötter setzte ein starkes Ausrufezeichen.
Nach zwei intensiven Testtagen begann am Freitag die heiße Phase der 8 Stunden von Suzuka. Entgegen der zwischenzeitlichen Wetterprognosen präsentierten sich die Bedingungen zum Auftakt des Qualifyings trocken und stabil. Auch für das zweite Qualifying werden gute Voraussetzungen erwartet.
Im freien Training am Morgen hatte Yoshimura SERT Motul seine Ambitionen unterstrichen. Gregg Black, Dan Linfoot und Cocoro Atsumi absolvierten 29 Runden und markierten mit 2:05,323 Minuten die Bestzeit. Dahinter reihten sich das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Steven Odendaal und Michael van der Mark sowie F.C.C. TSR Honda France mit Alan Techer, Corentin Perolari und John McPhee ein.
BMW-Bestzeit in der blauen Gruppe
Um 12 Uhr Ortszeit begann das erste Qualifying mit den Fahrern der blauen Gruppe. Für das erste Ausrufezeichen sorgte Lokalmatador Naomichi Uramoto. Der Japaner fuhr die BMW des AutoRace Ube Racing Teams in 2:04,847 Minuten an die Spitze und distanzierte Honda-Werkspilot Takumi Takahashi um 0,208 Sekunden.
Auch BMW-Werkspilot Markus Reiterberger bestätigte seine starke Form der vergangenen Tage und belegte mit einer Runde in 2:05,142 Minuten den dritten Rang. Karel Hanika wurde auf der YART-Yamaha Vierter, während das Yamaha-Werksteam mit Katsuyuki Nakasuga überraschend nicht über Platz 9 hinauskam.
Für ein weiteres starkes Ergebnis aus deutscher Sicht sorgte Marcel Schrötter. Der BMW-Pilot brachte die Dunlop-bereifte BMW von ERC Endurance auf den achten Rang und hielt sich damit in einem hochkarätig besetzten Feld hervorragend.
Lennox Lehmann vom Team Motobox Kremer Racing hatte bereits im freien Training für eine große Schrecksekunde gesorgt. Der junge Sachse rutschte mit hohem Tempo über die Zielgerade und verließ die Strecke humpelnd, als er zum Stillstand kam. Lehmann konnte deshalb im Qualifying 1 keine Zeit setzen.
Gelbe Gruppe: Jonathan Rea brilliert, YART ohne Rundenzeit!
Im Qualifying-Durchgang der gelben Gruppe demonstrierte anschließend Jonathan Rea eindrucksvoll, weshalb Honda HRC als einer der großen Favoriten auf den Gesamtsieg gilt. Der sechsfache Superbike-Weltmeister umrundete den Suzuka Circuit in 2:04,583 Minuten und war damit klar schnellster Fahrer des gesamten Durchgangs.
Florian Marino folgte auf der Yamaha des Elf Marc VDS Racing Teams mit einem Rückstand von 0,646 Sekunden auf Rang 2, MotoGP-Pilot Jack Miller komplettierte auf der Werks-Yamaha die Top-3.
Weniger erfolgreich verlief die Session für Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter YART. Marvin Fritz konnte keine gezeitete Runde fahren und blieb damit ohne Wertung. Jonas Folger belegte auf der Suzuki von S-Pulse Dream Racing Rang 14.
Rote Gruppe: Honda hauchdünn vor BMW
Im abschließenden Qualifying der roten Gruppe setzte sich John McPhee vom Team F.C.C. TSR Honda France mit einer Runde in 2:05,332 Minuten an die Spitze. Dahinter folgten BMW-Werkspilot Michael van der Mark und Andrea Locatelli auf der Werks-Yamaha. Nachdem Marvin Fritz zuvor keine Zeit gesetzt hatte, meldete sich YART mit Leandro Mercado zurück. Der Argentinier beendete den Durchgang auf Rang 8.
Nach den drei Qualifying-Gruppen war alles offen. Die Bestzeiten gingen an drei verschiedene Teams, sodass sich vor dem zweiten Qualifying-Durchgang ein sehr offenes Bild zeichnet. Das Q2 beginnt um 15:30 Uhr Ortszeit (8:30 Uhr MESZ).
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