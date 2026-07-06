BMW-Bosse feiern Suzuka-Coup: «Unsere Fahrer haben Historisches geschafft!»

Der dritte Platz bei den 8 Stunden von Suzuka löste bei BMW große Begeisterung aus. Erstmals seit der Premiere des traditionsreichen Langstreckenklassikers im Jahr 1978 schaffte es ein europäischer Hersteller auf das Podium. Entsprechend emotional fielen die Reaktionen von BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch und Motorsportleiter Sven Blusch aus.

Werbung

Werbung

«Ein absolutes Wahnsinnsrennen!», schwärmte Flasch nach dem Zieleinlauf der Nummer 37, die von Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal pilotiert wurde. «Ich bin mehr als stolz auf das, was die ganze Mannschaft hier in Suzuka erreicht hat.»

Besonders hob der BMW-Chef die Bedeutung des Rennens hervor. «Dieses Rennen ist das wichtigste Event für die japanischen Hersteller und sie treten hier mit Stars aus der MotoGP und der Superbike-WM an. Jetzt ist es BMW Motorrad mit unserem Stammteam aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft gelungen, ebenfalls auf das Podium zu fahren.»

BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch Foto: BMW BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch © BMW

Werbung

Werbung

Mit Michael van der Mark, Markus Reiterberger und Steven Odendaal setzte sich das BMW-Werksteam gegen zahlreiche hochkarätig besetzte Mannschaften durch. Für Flasch ist der historische Erfolg deshalb vor allem der Lohn einer geschlossenen Teamleistung.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

«Bei absolut widrigen Bedingungen haben Mickey, Markus, Steven und die gesamte Mannschaft um Werner Daemen Historisches geschafft. Der erste europäische Hersteller auf dem Suzuka-Podium ist BMW. Danke an alle für ihren absolut entschlossenen Einsatz!», so der BMW-Motorrad-CEO.

Michael van der Mark leistete sich im Suzuka-Regen keine Fehler Foto: BMW Michael van der Mark leistete sich im Suzuka-Regen keine Fehler © BMW

Sven Blusch spricht von einem «historischen Tag» für BMW

Auch Motorsportleiter Sven Blusch sprach von einem Meilenstein in der Geschichte von BMW Motorrad Motorsport. «Das ist ein historischer Tag für BMW Motorrad. Nach 47 Jahren haben wir es als erster nicht-japanischer Hersteller aufs Podium geschafft. Das erfüllt uns mit unglaublich viel Stolz.»

Werbung

Werbung

Blusch lobte insbesondere die Arbeit des Teams und die fehlerfreie Vorstellung der Fahrer unter schwierigsten Bedingungen. «Die Mannschaft vor Ort hat einen großartigen Job gemacht und die Fahrer haben auch unter den schwierigsten Bedingungen die Ruhe bewahrt.»

Sven Blusch (BMW) Foto: BMW Sven Blusch (BMW) © BMW

Mit dem dritten Platz sammelte das BMW-Werksteam als bestes dauerhaft in die Langstrecken-WM eingeschriebenes Team zudem wertvolle Punkte im Titelkampf. Dadurch verkürzte BMW den Rückstand auf Spitzenreiter YART vor dem Saisonfinale beim Bol d'Or deutlich. Vor dem abschließenden Rennen der EWC-Saison liegen nur noch 19 Punkte zwischen YART und BMW. Das Layout in Le Castellet mit der langen Gegengerade spielt BMW deutlich stärker in die Karten als dem führenden Yamaha-Team.

«Dieser Erfolg ist für uns unglaublich wichtig», betonte Blusch. «Wir wollten unbedingt hier aufs Podium, sind wieder zurück im Meisterschaftskampf und haben bewiesen, dass die BMW M1000RR auch im Heimatland von Honda konkurrenzfähig ist.»

Werbung

Werbung

Trotz aller Freude vergaß der Motorsportchef nicht, den Siegern zu gratulieren. «Herzlichen Glückwunsch an Honda zu einem starken Sieg.» Lange feiern will BMW den historischen Erfolg allerdings nicht. Der Blick richtet sich bereits auf den entscheidenden WM-Lauf in Le Castellet.

«Ab Montag gilt unser voller Fokus dem Saisonfinale beim Bol d'Or», kündigte Blusch an. «Ein besonderer Dank geht an unsere drei Fahrer, die einen kühlen Kopf behalten haben – und speziell an Mickey, der das Rennen am Schluss souverän nach Hause gefahren hat. Wir sind einfach unglaublich stolz!»

BMW schaffte es erstmals aufs Suzuka-Podium Foto: FIM EWC BMW schaffte es erstmals aufs Suzuka-Podium © FIM EWC

Der Endstand der 8 Stunden von Suzuka 2026:

Honda HRC (Rea, Takahashi, Chantra), Honda CBR1000RR-R, 188 Runden Yamaha Factory Racing (Nakasuga, Miller, Locatelli), Yamaha R1, +1:34,280 Minuten BMW Endurance (Reiterberger, Odendaal, van der Mark), BMW M1000RR, +1:44,087 YART (Hanika, Fritz, Mercado), Yamaha R1, +3:44,444 AutoRace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Ponsson), BMW M1000RR, +3:46,113 SERT (Black, Linfoot, Atsumi) , Suzuki GSX-R1000R, +2 Runden Suzuki CN Challenge (Tsuda, Mizuno, Masson), Suzuki GSX-R1000R, +2 Runden SDG Team HARC-PRO Honda (Kunii, Nagoe, Abe), Honda CBR1000RR-R, +3 Runden Honda Asia-Dream Racing (Atiratphuvapat, Pawi, Putra), Honda CBR1000RR-R, +4 Runden Team ATJ (Iwata, Suzuki, Kunimine), Suzuki GSX-R1000R, +4 Runden

Werbung