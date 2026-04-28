Bolliger fährt in Le Mans in die Top-6 der EWC: «Fast perfektes Rennen»
Positiver Auftakt in die EWC-Saison 2026 für Bolliger Switzerland bei den 24h Le Mans: Trotz kleiner Rückschläge überzeugt das Kawasaki-Team mit Konstanz und starker Nachtperformance.
Das Team Bolliger Switzerland (Nico Thöni, Alex Toledo, Ville Valtonen) blickt mit großer Zufriedenheit auf die 24 Stunden von Le Mans 2026 zurück. Mit Rang 7 im Gesamtklassement und Platz 6 in der EWC-Wertung gelang der Mannschaft ein starkes Resultat – vor allem angesichts der Herausforderungen eines langen und intensiven Rennens.
Auch einige Tage nach dem Klassiker an der Sarthe war die Begeisterung im Team noch spürbar: Die zahlreichen Glückwünsche aus dem Umfeld unterstrichen die Bedeutung des Ergebnisses für die traditionsreiche Mannschaft.
Rückblickend zog Kevin Bolliger ein positives Fazit: «Wir hatten wieder mal ein fast perfektes Rennen.» Ein kleiner Defekt kurz vor der 8-Stunden-Marke habe das Team zwar zurückgeworfen, doch entscheidend war die Reaktion darauf: «Wir haben nicht aufgegeben und weiter gekämpft.»
Besonders in der Nachtphase zeigte sich die Stärke der Mannschaft. «Alex und Nico haben beide in der Nacht ein Feuerwerk abgebrannt und haben gezeigt, was alles möglich ist mit einer privaten Kawasaki und den Pirelli-Reifen», hieß es aus dem Team. Die Kombination aus Material und Fahrerleistung funktionierte dabei offenbar hervorragend und sorgte für einen konstanten Vorwärtsdrang im Klassement.
Auch Ville Valtonen spielte eine wichtige Rolle im Teamgefüge. Zwar verlor der Finne etwas Zeit, blieb jedoch über die gesamte Rennwoche fehlerfrei und brachte seine Erfahrung ein: «Er hat keinen Fehler gemacht und hat uns mit seiner Art und Erfahrung weitergebracht. Ein großes Merci an Ville!»
Selbst kleinere Zwischenfälle konnten den positiven Gesamteindruck nicht trüben. Kurz vor Rennende gab es einen leichten Ausrutscher, der zunächst kaum bemerkt wurde: «Der war so klein und schnell, dass wir es erst beim Boxenstopp gesehen haben.» Nach einem schnellen Wechsel der Fußraste ging es ohne größere Probleme weiter.
Am Ende stand ein Ergebnis, das die starke Teamleistung widerspiegelt: «Wir dürfen uns über einen tollen siebten Gesamtrang freuen.» Mit 23 Punkten rangiert Bolliger Switzerland aktuell auf Platz 7 der Weltmeisterschaft und hat sich damit eine solide Ausgangsposition für die weiteren Saisonrennen erarbeitet.
Der Blick richtet sich nun bereits nach vorne: Beim nächsten Einsatz in Mirecourt plant das Team intensive Testfahrten, um insbesondere an Strategie und Verbrauch zu arbeiten. Gleichzeitig sollen neue Komponenten erprobt und zusätzliche Fahrpraxis gesammelt werden – die Grundlage für die nächsten Schritte in einer bislang erfolgreichen EWC-Saison.
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