Bolliger Team: Ein Mikrokosmos als Teil der Schweizer Motorradkultur

Die Bezeichnung «Bolliger-Mikrokosmos» stammt nicht von ihrem SPEEDWEEK-Berichterstatter, sondern von Niklaus Räz, der seit 1984 das Bolliger-Team als freier Journalist, Fotograf und Helfer begleitet. Eine treffendere Bezeichnung für dieses einzigartige Phänomen der Schweizer Motorradkultur könnte auch einem Pulitzer-Preisträger nicht einfallen.

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Über die turbulente Saison, zu dessen Beginn das Bolliger Team bei einem Unfall seinen Sattelschlepper verschrottete und zum letzten Rennen wieder mit einem neuen, grösseren, schöneren Teamfahrzeug anreiste, hat SPEEDWEEK ausführlich berichtet. Möglich ist das wohl nur in einem ganz speziellen Umfeld, eben dem Bolliger Mikrokosmos, der so mirkoklein nicht ist.

Jeweils nach der Saison lädt das Bolliger Team Sponsoren, Gönner und Mitglieder des 100er Clubs zur Saisonabschluss-Party ein. Als Kevin Bolliger Sponsoren und Gönner auf die Bühne bittet, stehen da am Ende drei Dutzend Personen. Insgesamt unterstützen rund 90 Sponsoren das Bolliger Team. Im 100er Club ist man dabei ab einem Beitrag von 100 Franken. Dieser Club umfasst rund 500 Mitglieder. Die Festhalle war denn auch gut gefüllt.

Um das Bolliger Team hat sich ein eigentlicher Mikrokosmos gebildet, bestehend aus Teammitgliedern, Sponsoren, Gönnern, weiteren Helfern und Eventbesuchern. Wenn das Bolliger Team ruft, dann kommen sowohl freiwillige Helfer als auch die Event-Besucher. Als Illustration sei das Pizzafest von Anfang Oktober erwähnt: Mit rund 200 Helfereinsätzen verkaufte das Bolliger Team an zwei Tagen weit über 1000 Pizzen.

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Übers Jahr fuhr das Bolliger Team die vier Rennen zur Langstrecken-WM und trainierte dazu bei drei Gelegenheiten. Das ist das, was Endurance-Racingteams so machen. Dazu kamen beim Bolliger Team vier selbst organisierte Events: Racingbörse, Fischknusperli Drive in, Pizzafest und nun die Abschlussparty. Dazu gab es Einsätze als Aussteller und Boxenstopp-Demonstrationen an vier weiteren Events. Dieses Jahr kamen nach dem Unfall des Lastwagens noch improvisierte Reisen zu den Rennen, der Kauf (dank Spendengeldern) und der Neuaufbau eines Team-Sattelschleppers dazu. Das Bolliger Team ist nicht nur ein erfolgreiches Endurance Team, es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Schweizer Motorradkultur.