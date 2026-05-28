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Somkiat Chantra ersetzt Johann Zarco beim 8-Stunden-Rennen von Suzuka

MotoGP-Pilot Johann Zarco hat bei einem schweren Sturz im Catalunya-GP Verletzungen im Knie davongetragen. Der Franzose fällt für das Langstreckenrennen in Suzuka aus – Somkiat Chantra springt ein.

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Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
© Gold & Goose

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Honda-Pilot Johann Zarco hat sich bei einem heftigen Crash im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona vor eineinhalb Wochen schwere Verletzungen im linken Knie und einen kleinen Wadenbeinbruch zugezogen. Die komplizierte Knieverletzung zwingt den Franzosen zu einer längeren MotoGP-Pause.

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Fest steht auch, dass das 8-Stunden-Rennen von Suzuka am 5. Juli für Zarco zu früh kommt und er den Langstreckenklassiker, den er letztes Jahr gewonnen hat, auslassen muss.

Am 28. Mai gab HRC den Ersatz für Zarco bekannt: Superbike-Pilot Somkiat Chantra wird einspringen und gemeinsam mit Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea und Suzuka-Spezialist Takumi Takahashi die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen.

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Chantra hatte in diesem Jahr ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen und musste deshalb einige Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft auslassen. So hatte sich der Thailänder beim Training mit einer CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia schwer verletzt und beide Arme gebrochen. In Assen stürzte Chantra im Training erneut schwer – er hatte sich einige Blessuren eingefangen. Die Rennen auf dem TT-Circuit musste er auslassen. In der Gesamtwertung der Superbike-WM liegt Chantra derzeit abgeschlagen mit zwei Punkten auf Rang 24.

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