EWC 24h Le Mans (16h): BMW und YART vorn, SERT/Kawasaki-Duell um Platz 3

Mehr als 570 Runden liegen bereits hinter den Führenden, und die Dunkelheit der Nacht ist dem Tageslicht gewichen: Die Teams bei den 24 Stunden von Le Mans haben zwei Drittel der Distanz absolviert. In der Nacht wurde aus einem Dreikampf um den Sieg ein Duell. Mehrere Safety-Car-Phasen sorgten zusätzlich für Spannung. Die Temperaturen sanken in der Nacht auf bis zu 5 °C. Anders als bei zurückliegenden Events blieb die Strecke diesmal trocken.

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BMW und YART liegen wie bei der Zwischenmarke von acht Stunden in Schlagdistanz und haben Chancen auf den Sieg beim Auftakt der EWC-Saison 2026. SERT hat im zweiten Drittel des Rennens den Anschluss verloren. Nach einem Sturz eines anderen Teams musste die Suzuki mit der Nummer 12 durch das Kiesbett ausweichen. Das in der Vergangenheit sehr erfolgreiche Suzuki-Team liegt nach 16 Stunden bereits fünf Runden zurück und kämpft mit Webike-Kawasaki um den finalen Platz auf dem Podium.

Bei der Zwischenmarke hatte das Kawasaki-Team mit 0,161 Sekunden die Nase vorn. Während SERT bereits 17 Stopps einlegen musste, kam Webike-Kawasaki nur auf 15 Stopps.

ERC Endurance mit Marcel Schrötter in den Top-5 angekommen

Dahinter folgt bereits das deutsche ERC-Endurance-Team mit Marcel Schrötter. ERC schaffte in der Nacht den Sprung in die Top-5 und ist aktuell das bestplatzierte Team, das nicht mit Bridgestone-Reifen unterwegs ist. Die Dunlop-bereifte BMW M1000RR liegt neun Runden zurück.

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Marcel Schrötter auf der ERC-BMW Foto: ERC Endurance Marcel Schrötter auf der ERC-BMW © ERC Endurance

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die Autorace-Ube-Mannschaft rund um Routinier Sylvain Guintoli hat in der Nacht deutlich an Boden verloren. Vor dem Anbruch der Nacht konnte sich das BMW-Satellitenteam Chancen auf ein Podium ausrechnen, doch nach 16 Stunden hatte sich der Rückstand auf zehn Runden vergrößert: Platz 6 nach der zweiten Zwischenwertung.

Drei Stockteams in den Top-10 der Gesamtwertung

Dahinter folgten bereits die bestplatzierten Stockteams: Die Mannschaft von Champion-Hert by MRP (Kovacs, Bühn, Cresson) lag vor den BMW-Markenkollegen von Team Tecmas (Ponsson, Görbe, Leesch).

Das Team Bolliger (Thöni, Toledo, Valtonen) stieß in der Nacht in die Top-10 vor. Bolliger-Pilot Ville Valtonen kämpfte wie seine Kollegen mit den niedrigen Temperaturen in der Nacht, freute sich aber über den positiven Rennverlauf seiner Mannschaft: «Es läuft nicht schlecht, es ist hier mein erstes Mal in Le Mans. Meine Teamkollegen sind richtig gut unterwegs.»

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BMW lag nach der Zwischenmarke von 16 Stunden knapp vor YART Foto: BMW BMW lag nach der Zwischenmarke von 16 Stunden knapp vor YART © BMW

Das Team Motobox Kremer (Stauffer, Lehmann, Kofler) lag nach 16 Stunden auf Platz 10 der EWC-Klasse. Die deutsche Mannschaft kassierte den ersten Punkt der neuen EWC-Saison.

Besonders die Zeit zum Sonnenaufgang um 7:00 Uhr Ortszeit stellte die Piloten vor große Herausforderungen. Niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit der Nacht sowie nachlassende Konzentration sind eine tückische Kombination.

Davon unbeeindruckt drehen die Spitzenteams ihre Runden. Auch die zweite wichtige Zwischenmarke ging an das BMW-Werksteam: Damit übernahm die Nummer 37 die Führung in der Gesamtwertung.

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Das Team Bolliger Switzerland ist in den Top-10 angekommen Foto: Team Bolliger Das Team Bolliger Switzerland ist in den Top-10 angekommen © Team Bolliger

Der Zwischenstand nach 16 Stunden Fahrzeit: