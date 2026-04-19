EWC 24h Le Mans: YART gewinnt, BMW-Drama im finalen Renndrittel!

YART (Fritz, Hanika, Mercado), Yamaha R1 (Bridgestone), 859 Runden SERT (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R (Bridgestone), +5 Runden Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR (Bridgestone), +11 Runden ERC Endurance (Schrötter, Foray, Checa), BMW M1000RR (Dunlop), +12 Runden Autorace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Soomer), BMW M1000RR (Bridgestone), +12 Runden Champion-Hert by MRP (Kovacs, Bühn, Cresson), BMW M1000RR (Dunlop) - STOCK, +21 Runden Bolliger Switzerland (Thöni, Toledo, Valtonen), Kawasaki ZX-10R (Pirelli), +30 Runden Honda No Limits (Giannini, Pons, Brink, Vietti-Ramus), Honda CBR1000RR-R (Dunlop) - STOCK, +32 Runden Mana-au Competition (Fetz, Aebi, Vasta), Honda CBR1000RR-R (Dunlop), +35 Runden TRT27 AZ moto (Ward, Oliver, Lathi, Watanuki), Honda CBR1000RR-R (Dunlop) - STOCK, +37 Runden Maxxess by MBRT3D (Sanchis Martinez, Edwards, Gregorio), Kawasaki ZX-10RR (Dunlop), +38 Runden F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R (Bridgestone), +40 Runden Dafy-Kaedear-Rac41 (Poncet, Ishizuka, Manfredi), Honda CBR1000RR-R (Dunlop) - STOCK, +40 Runden Revo-M2 (Ferroni, Saltarelli, Calia), Aprilia RSV4 (Dunlop) - STOCK, +47 Runden Team 18 Pompiers Igol (Pellizotti, Guittet, Alcoba, De Cancellis), Yamaha R1 – STOCK, +49 Runden