EWC-Finale Bol d'Or: Ex-Grand-Prix-Pilot feiert 24-Stunden-Premiere

Das Elf Marc VDS Racing Team/KM99 tritt beim Saisonfinale der Langstrecken-WM (EWC) mit einer veränderten Fahrerbesetzung an. Weil Alessandro Delbianco zeitgleich in der Italienischen Superbike-Meisterschaft CIV im Einsatz ist, rückt der ehemalige Grand-Prix-Pilot Bo Bendsneyder beim Bol d’Or in die Stammbesetzung. Der Niederländer teilt sich die Yamaha R1 mit den Franzosen Randy de Puniet und Florian Marino. Als vierter Fahrer kehrt zudem Supersport-WM-Pilot Lucas Mahias zur belgischen Mannschaft zurück.

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Für Bendsneyder wird das Rennen auf dem Circuit Paul Ricard eine Premiere. Der 27-Jährige, der zwischen 2016 und 2023 insgesamt acht Jahre in der Moto3- und Moto2-WM unterwegs war, bestreitet erstmals ein 24-Stunden-Rennen.

Zwangspause beendet: Bendsneyder fit für das Bol d'Or

Zuletzt musste Bendsneyder allerdings eine Zwangspause einlegen. Bei der EWC-Veranstaltung in Spa-Francorchamps zog er sich eine Verletzung zu. Inzwischen hat sich der Niederländer vollständig erholt.

«Bo hat sich nach seiner Verletzung in Francorchamps vollständig erholt und seine körperliche Fitness komplett zurückgewonnen», bestätigte Teammanager Mario Kupper. «Er ist zu 100 Prozent fit und bereit, sich dieser neuen Herausforderung mit dem Team zu stellen.»

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Marc VDS beim Bol d'Or: Mahias, Bendsneyder, Marino und De Puniet Foto: Marc VDS Marc VDS beim Bol d'Or: Mahias, Bendsneyder, Marino und De Puniet © Marc VDS

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Eigentlich gehört Alessandro Delbianco zur Fahrerbesetzung der Yamaha mit der Startnummer 99. Der Italiener kann beim Bol d’Or allerdings nicht antreten, da er am gleichen Wochenende beim CIV Superbike in Cremona um wichtige Meisterschaftspunkte kämpft. Delbianco gewann 2025 auf einer Yamaha R1 den italienischen Superbike-Titel und führt auch in dieser Saison die Gesamtwertung an.

Starker vierter Mann: Mahias erneut auf der R1

Zusätzliche Erfahrung bringt Lucas Mahias in die Mannschaft. Der Franzose gehörte bereits 2023, in der ersten EWC-Saison von KM99, zur Stammbesetzung. Mahias wurde 2016 Langstrecken-Weltmeister und fährt aktuell für GMT94-Yamaha in der Supersport-WM.

«Wir freuen uns besonders, mit Lucas Mahias einen unserer ehemaligen Fahrer wieder im Team begrüßen zu dürfen», erklärte Kupper. «Wir sind mit dieser neuen Fahreraufstellung zufrieden und freuen uns darauf, dieses wichtige Saisonereignis gemeinsam in Angriff zu nehmen.»

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Für Bendsneyder bedeutet der Bol d’Or dagegen Neuland. Nach vielen Jahren im Grand-Prix-Paddock und seinem Einstieg in den Langstreckensport wartet auf den Niederländer auf dem Circuit Paul Ricard erstmals die besondere Herausforderung eines Rennens über 24 Stunden.