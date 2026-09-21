EWC-Kolumne: BMW brachte die letzte große Bastion der Japaner zu Fall

Der historische WM-Titel von BMW ist weit mehr als ein großer Erfolg für den deutschen Hersteller. Er markiert eine Zäsur. Mit dem Triumph in der Langstrecken-WM fällt eine der letzten großen Bastionen der japanischen Motorradhersteller. Eine Entwicklung, die in anderen Weltmeisterschaften längst sichtbar ist, hat nun auch die EWC erreicht.

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Bemerkenswert ist vor allem, wie lange sich die japanische Vormachtstellung im Langstrecken-Sport gehalten hat. Das hat Gründe. In kaum einer anderen Disziplin zählen klassische japanische Tugenden so viel wie hier: Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und ausgereifte Technik. Wer ein 24-Stunden-Rennen gewinnen will, braucht nicht zwangsläufig das modernste oder schnellste Motorrad. Es muss vor allem funktionieren – Runde für Runde, Stunde für Stunde.

Genau deshalb konnten die japanischen Hersteller ihre mittlerweile betagten Modelle in der EWC länger erfolgreich einsetzen als in anderen Weltmeisterschaften. Während europäische Hersteller mit enormem Entwicklungsaufwand, moderner Elektronik und immer ausgefeilteren technischen Konzepten die Maßstäbe verschoben, blieb die Langstrecke eine Disziplin, in der bewährte Technik weiterhin enorme Vorteile bot.

Das Bol d’Or 2026 hat jedoch schonungslos gezeigt, dass auch dieses Prinzip an seine Grenzen stößt.

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Entscheidung beim Bol d'Or: Samstag 15 Uhr begann das 24-Stunden-Rennen Foto: FIM EWC Entscheidung beim Bol d'Or: Samstag 15 Uhr begann das 24-Stunden-Rennen © FIM EWC

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BMW musste nicht einmal alles zeigen

Die BMW M1000RR war in Le Castellet nicht nur schnell. Sie vereinte Performance mit einer Eigenschaft, die im Langstrecken-Sport mindestens genauso wertvoll ist: Effizienz. Das BMW-Werksteam konnte längere Stints fahren als die unmittelbaren Gegner und sparte dadurch im Verlauf des Rennens einen kompletten Boxenstopp ein.

Effizient und schnell: BMW war den Japanern überlegen Foto: BMW Effizient und schnell: BMW war den Japanern überlegen © BMW

Dazu kam die starke Performance auf der langen Mistral-Geraden. BMW hatte damit gleich mehrere Möglichkeiten, das Rennen zu kontrollieren. Die Fahrer mussten nicht permanent am absoluten Limit agieren, sondern konnten den herausgefahrenen Vorsprung über weite Strecken verwalten.

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Am Ende betrug der Vorsprung lediglich eine Runde. Doch dieser Abstand erzählt aus meiner Sicht nicht die ganze Geschichte. Mein Eindruck nach den 24 Stunden: Hätte BMW einen deutlich größeren Vorsprung benötigt, wäre dieser möglich gewesen. Reiterberger, van der Mark und Odendaal mussten in der Schlussphase keine unnötigen Risiken mehr eingehen. Sie mussten lediglich das nach Hause bringen, was sie sich zuvor erarbeitet hatten.

YART machte kaum etwas falsch – und genau das ist das Problem

Besonders deutlich wurde die Situation bei YART. Der Titelverteidiger lieferte trotz einer schwierigen Trainingswoche erneut eine beeindruckende Mannschaftsleistung ab. Die Fahrer waren schnell, die Boxenstopps funktionierten und die Yamaha R1 lief zuverlässig.

Und trotzdem reichte es nicht.

Genau darin liegt für mich die eigentliche Botschaft dieses Bol d’Or. YART scheiterte nicht an einer schlechten Strategie oder einer Serie vermeidbarer Fehler. Das Team stieß vielmehr an die Grenzen dessen, was mit dem vorhandenen technischen Paket möglich war.

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YART kämpfte hart, war unterm Strich aber chancenlos Foto: FIM EWC YART kämpfte hart, war unterm Strich aber chancenlos © FIM EWC

Die Yamaha R1 ist längst kein schlechtes Rennmotorrad. Doch ihre technische Basis stammt aus einer anderen Generation. Gegen eine moderne BMW M1000RR lassen sich die daraus resultierenden Nachteile auf einer Strecke wie dem Circuit Paul Ricard nicht mehr allein mit Erfahrung, fahrerischer Klasse und nahezu perfekter Teamarbeit kompensieren.

Die Japaner müssen reagieren

Und Yamaha ist damit nicht allein. Die japanischen Hersteller haben sich über Jahrzehnte einen Ruf für zuverlässige und ausgereifte Motorräder erarbeitet. Genau diese Eigenschaften bleiben im Langstrecken-Sport von enormer Bedeutung. Doch Zuverlässigkeit allein genügt nicht mehr, wenn die Konkurrenz inzwischen Motorräder baut, die gleichzeitig schnell, effizient und standfest sind.

BMW hat beim Bol d’Or gezeigt, dass moderne Performance und Langstrecken-Tauglichkeit keine Gegensätze mehr sein müssen.

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BMW hatte nach dem Quali drei Teams in den Top-5 Foto: FIM EWC BMW hatte nach dem Quali drei Teams in den Top-5 © FIM EWC

Das sollte in Japan die Alarmglocken schrillen lassen. In der MotoGP haben die europäischen Hersteller die Kräfteverhältnisse längst grundlegend verschoben. In der Superbike-WM war Ducati zwar schon immer eine feste Größe und über weite Phasen sogar die prägende Marke. Neu ist jedoch, wie deutlich die japanischen Hersteller inzwischen ins Hintertreffen geraten sind. Noch nie wirkte der technische Rückstand von Honda, Yamaha und Kawasaki gegenüber den europäischen Herstellern so offensichtlich wie in dieser Saison.

Nun hat diese Entwicklung endgültig auch die Langstrecken-WM erreicht.

Vom puren Speed waren BMW Endurance und AutoRace Ube überlegen Foto: BMW Vom puren Speed waren BMW Endurance und AutoRace Ube überlegen © BMW

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Fällt als Nächstes die Bastion Suzuka?

Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits bei den 8 Stunden von Suzuka. Auf der japanischen Traditionsstrecke waren die Werksteams von Honda und Yamaha in der Vergangenheit häufig eine Klasse für sich. Gegen die speziell für dieses Rennen aufgebotenen Mannschaften hatten die europäischen EWC-Teams unter normalen Umständen kaum eine Chance.

2026 sah das anders aus. Im Trockenen bewegte sich das BMW-Werksteam auf Augenhöhe mit den japanischen Topteams. Der Regen am Renntag verwischte die tatsächlichen Kräfteverhältnisse zwar etwas, doch schon die Performance im Training und Qualifying zeigte, wie weit BMW inzwischen gekommen ist.

Meilenstein: BMW feierte erstmals auf dem Suzuka-Podium Foto: BMW Meilenstein: BMW feierte erstmals auf dem Suzuka-Podium © BMW

Damit stellt sich eine spannende Frage: Was passiert in Japan, wenn ein europäischer Hersteller den nächsten Schritt macht und tatsächlich die 8 Stunden von Suzuka gewinnt?

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Kaum ein Erfolg dürfte Honda und Yamaha stärker treffen. Suzuka ist nicht irgendein Lauf zur Langstrecken-WM. Für die japanischen Hersteller besitzt dieses Rennen eine Bedeutung, die weit über die Meisterschaft hinausgeht. Ein europäischer Sieg gegen die japanischen Werksteams auf deren Heimstrecke wäre deshalb das vielleicht deutlichste Signal dafür, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben.

Und nach den Eindrücken dieser Saison halte ich ein solches Szenario keineswegs mehr für unrealistisch. Für mich gehört BMW bei den 8 Stunden von Suzuka 2027 zu den potenziellen Sieganwärtern. Die M1000RR besitzt die notwendige Performance, das Team hat seine Langstrecken-Tauglichkeit bewiesen und mit Reiterberger, van der Mark und Odendaal verfügt BMW über ein Fahrertrio, das inzwischen weiß, wie man eine Weltmeisterschaft gewinnt.

Vielleicht braucht es genau diesen letzten Weckruf, damit die japanischen Werke reagieren.

8h Suzuka: Wann endet die Siegesserie der Japaner? Foto: FIM EWC 8h Suzuka: Wann endet die Siegesserie der Japaner? © FIM EWC

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Eine Ära geht zu Ende

Der erste Langstrecken-WM-Titel von BMW ist deshalb mehr als eine historische Fußnote. Er könnte rückblickend der Moment gewesen sein, an dem endgültig sichtbar wurde, dass eine große Ära zu Ende geht.

Die japanischen Hersteller haben den Endurance-Sport über Jahrzehnte geprägt. Wenn sie diese Rolle auch in Zukunft spielen wollen, müssen sie ihre Motorräder konsequent weiterentwickeln und modernisieren.

Denn das Bol d’Or 2026 hat eines deutlich gemacht: Tradition und Zuverlässigkeit sind weiterhin wertvoll. Aber sie reichen nicht mehr aus.