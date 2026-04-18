Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Mehr Motorrad
  4. /
  5. Endurance-WM
  6. /
  7. News
Werbung
So funktioniert das Punktesystem der Langstrecken-WM (EWC)
Qualifying, Zwischenstände, Rennergebnis: In der EWC gibt es auf mehreren Ebenen Punkte. SPEEDWEEK.com liefert einen Überblick über die Vergabe in 8h- und 24h-Rennen.
Endurance-WM
Das Puntesystem der EWC ist komplexer als das von SprintformatenDas Puntesystem der EWC ist komplexer als das von SprintformatenFoto: FIM EWC
Das Puntesystem der EWC ist komplexer als das von Sprintformaten© FIM EWC
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Die FIM Endurance World Championship (EWC) setzt auf ein vielschichtiges Punktesystem, das nicht nur das Endergebnis eines Rennens belohnt, sondern auch Leistungen im Qualifying und bei Langstrecken-Klassikern sogar Zwischenstände berücksichtigt. Das sorgt für zusätzliche Spannung – und strategische Möglichkeiten.
Werbung
Werbung
Im Vergleich zu Sprintformaten wie der MotoGP oder Superbike-WM ist das Punktesystem der EWC deutlich komplexer. Bereits vor dem eigentlichen Rennstart und der Zieldurchfahrt winken Punkte. Wie erklären, welche Möglichkeiten die Teams haben, an den vier Rennwochenenden Punkte zu sammeln. Punkte im Qualifying Bereits vor dem eigentlichen Rennen können Teams wertvolle Zähler sammeln. Die besten fünf Mannschaften im Qualifying werden belohnt:
Empfehlungen
  • Pole Position: 5 Punkte
  • Platz 2: 4 Punkte
  • Platz 3: 3 Punkte
  • Platz 4: 2 Punkte
  • Platz 5: 1 Punkt
Werbung
Werbung
Gerade in einer engen Meisterschaft kann dieses frühe Punktepolster entscheidend sein.
Punkte bei 8-Stunden-Rennen Bei den klassischen 8h-Läufen (Spa und Suzuka) wird ausschließlich das Endergebnis gewertet. Die Top-6 erhalten fest definierte Punkte, danach geht es in Einerschritten weiter:
  • Platz: 30 Punkte
  • Platz: 24 Punkte
  • Platz: 21 Punkte
  • Platz: 19 Punkte
  • Platz: 17 Punkte
  • Platz: 15 Punkte
  • Plätze 7 bis 20: absteigend in Einerschritten
Damit wird eine breite Punktevergabe gewährleistet, die auch Konstanz im Mittelfeld belohnt.
Werbung
Werbung
Punkte bei 24-Stunden-Rennen Die prestigeträchtigen 24h-Rennen – etwa dem Auftakt in Le Mans oder dem Finale beim Bol d’Or – bieten das größte Punktepotenzial der Saison. Hier wird sowohl das Endergebnis als auch der Rennverlauf berücksichtigt:
  • Platz: 40 Punkte
  • Platz: 33 Punkte
  • Platz: 28 Punkte
  • Platz: 24 Punkte
  • Platz: 21 Punkte
  • Platz: 19 Punkte
  • Platz: 15 Punkte
  • Platz: 14 Punkte
  • Platz: 13 Punkte
  • Platz: 11 Punkte
  • Plätze 11 bis 20: in Einerschritten
Zwischenwertungen nach 8 und 16 Stunden: Zusätzlich werden während der 24-Stunden-Rennen zwei Zwischenstände gewertet:
  • Führender: 10 Punkte
  • Zweiter: 9 Punkte
  • Dritter: 8 Punkte
  • Vierter: 7 Punkte
  • Fünfter: 6 Punkte
  • Sechster: 5 Punkte
  • Siebter: 4 Punkte
  • Achter: 3 Punkte
  • Neunter: 2 Punkte
  • Zehnter: 1 Punkt
Werbung
Werbung
Diese Bonuspunkte können im Titelkampf eine zentrale Rolle spielen – insbesondere, wenn ein Team zwar stark beginnt, aber das Rennen nicht gewinnt. Fazit Das EWC-Punktesystem belohnt nicht nur den Sieg, sondern auch Konstanz, Geschwindigkeit im Qualifying und strategisches Durchhaltevermögen. Besonders bei 24h-Rennen summieren sich die Möglichkeiten, Punkte zu sammeln – und machen die Langstrecken-WM zu einer der taktisch anspruchsvollsten Serien im Motorsport.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Endurance-WM
Mehr Motorrad NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM