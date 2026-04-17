EWC Le Mans Q2: YART schnappt sich die Pole im Duell gegen BMW!

Spannendes Qualifying beim EWC-Auftakt in Le Mans: Nachdem sich YART am Donnerstagabend die provisorische Pole gesichert hat , legte die Weltmeister-Mannschaft am Freitagvormittag nach. Karel Hanika und Marvin Fritz lieferten in ihren Gruppen Bestzeiten ab und legten damit den Grundstein für die erste Pole der neuen Saison.

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Das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal zeigte ebenfalls starke Leistungen, musste sich am Ende jedoch knapp geschlagen geben. Zwar setzte Ex-Superbike-WM-Pilot Michael van der Mark in der roten Gruppe die Bestzeit, doch insgesamt reichte es nicht, um YART von der Spitze zu verdrängen.

Blaue Gruppe: Karel Hanika vor Markus Reiterberger

Den Auftakt machte die blaue Gruppe – und einmal mehr war es YART-Pilot Karel Hanika, der den Ton angab. Mit einer Zeit von 1:34,267 Minuten setzte sich der erfahrene Tscheche an die Spitze und stellte einen neuen Rundenrekord auf. Markus Reiterberger hielt mit der Werks-BMW stark dagegen, verpasste die Bestmarke jedoch um knappe 0,195 Sekunden.

Hinter dem Spitzenduo folgte Naomichi Uramoto auf der Autorace-Ube-BMW (+0,512 Sekunden). Der Rest des Feldes hatte bereits über eine Sekunde Rückstand. Marcel Schrötter belegte im Q2 Rang 8 (+1,415 Sekunden), blieb damit hinter seiner Q1-Leistung zurück, konnte jedoch dank seiner starken Donnerstagszeit die vierte Position in der provisorischen Gesamtwertung halten.

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In der Stock-Klasse setzte sich Hikari Okubo (1:36,456 Minuten) vor Soma Görbe und Balint Kovacs durch – allesamt auf BMW.

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Gelbe Gruppe: Marvin Fritz hauchdünn an der Spitze

Auch in der gelben Gruppe bestimmte YART das Tempo: Marvin Fritz fuhr in 1:34,403 Minuten die Bestzeit und hielt das Team damit klar auf Pole-Kurs.

Für eine Überraschung sorgte Honda-Pilot Corentin Perolari, der mit nur 0,015 Sekunden Rückstand Zweiter wurde. Sylvain Guintoli komplettierte mit der Autorace-Ube-BMW die Top 3 (+0,387 Sekunden). Für BMW-Werkspilot Steven Odendaal lief es dagegen weniger rund – Platz 9 und ein Rückstand von 1,716 Sekunden.

Christophe Ponsson vom Team Tecmas führte mit seiner BMW die Stock-Wertung an. Knapp dahinter folgte Honda-Pilot Miquel Pons.

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Rote Gruppe: Michael van der Mark wird seiner Favoritenrolle gerecht

Die Q2-Session der dritten Gruppe endete mit einer BMW-Doppelführung. EWC-Rookie Michael van der Mark holte sich in 1:34,273 min die Bestzeit und verpasste damit nur hauchdünn die Hanika-Zeit aus der blauen Gruppe. Auf Position 2 folgte die BMW von Autorace Ube, pilotiert von Hannes Soomer (+0,215 Sekunden). YART-Neuzugang Leandro Mercado komplettierte die Top-3 und lag 0,483 Sekunden zurück.

Kaito Toba vom Team Etoile beeindruckte mit seiner Stock-BMW und kam bis auf 1,377 Sekunden an die Zeit von Markenkollege Michael van der Mark auf der EWC-BMW heran.

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Nach Abschluss aller Gruppen begann das große Rechnen – mit dem besseren Ende für YART: Die Weltmeister sicherten sich hachdünn die Pole-Position und damit auch fünf wichtige WM-Punkte. BMW blieb nur knapp dahinter, während die Konkurrenz bereits deutlicher zurücklag.

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Enttäuschend: SERT außerhalb der Top-5

Das erfahrene SERT-Suzuki-Team reihte sich nur auf der sechsten Position ein. Das deutsche ERC-Team mit Marcel Schrötter erlebte ebenfalls kein gutes Q2 und rutschte auf die neunte Position ab.

SERT war auf eine schnelle Runde nicht überzeugend Foto: SERT SERT war auf eine schnelle Runde nicht überzeugend © SERT

Das Team Etoile mit Hikari Okubo, Kaito Toba und Motoharu Ito lag in der Stock-Wertung vorn. Die japanische Mannschaft reihte sich auf Position 10 ein und ließ beinahe das halbe EWC-Feld hinter sich.

Für Motobox Kremer endete das Qualifying mit Startplatz 24. Lennox Lehmann, Maximilian Kofler und Max Stauffer hatten mit ihrer Yamaha R1 einen Rückstand von 3,9 Sekunden.

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Die 24 Stunden von Le Mans werden am Samstag um 15:00 Uhr gestartet.

Die besten Rundenzeiten im Q2:

Karel Hanika, YART-Yamaha, 1:34,267 min Michael van der Mark, BMW, 1:34,273 min Marvin Fritz, YART-Yamaha, 1:34,403 min Corentin Perolari, F.C.C. TSR Honda, 1:34,418 min Markus Reiterberger, BMW, 1:34,462 min Hannes Soomer, Autorace-Ube-BMW, 1:34,488 min Leandro Mercado, YART-Yamaha, 1:34,756 min Naomichi Uramoto, Autorace-Ube-BMW, 1:34,779 min Alessandro Delbianco, Marc-VDS-Yamaha, 1:34,786 min Sylvain Guintoli, Autorace-Ube-BMW, 1:34,790 min

Die Startaufstellung aus den kombinierten Zeiten nach dem Q2: