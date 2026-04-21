Honda in Le Mans: Führung zu Rennbeginn, Rundenrekord und Sturz

Für das Team F.C.C. TSR Honda France endeten die 24 Stunden von Le Mans 2026 mit einem enttäuschenden Resultat. Nach einem starken Beginn, vielen Führungsrunden und starken Rundenzeiten wurde die Mannschaft durch einen Zwischenfall zurückgeworfen, kämpfte sich nach einigen Reparaturpausen jedoch eindrucksvoll zurück und erreichte schlussendlich Platz 12 gesamt sowie Rang 9 in der EWC-Klasse.

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Der Langstrecken-Klassiger in Le Mans hatte für die Honda-Crew optimal begonnen. Corentin Perolari brachte die CBR1000RR-R Fireblade SP nach einem starken Start sofort in die Spitzengruppe und setzte sich in Führung. Seine Teamkollegen Alan Techer und Debütant John McPhee hielten das Tempo hoch und etablierten die Honda mit der Nummer 5 konstant im Spitzenfeld.

Sturz am Samstagabend wirft Honda weit zurück

Die Wende folgte kurz nach der sechsten Rennstunde: Perolari lag auf Podiumskurs, als er in eine Kollision verwickelt wurde. Ein längerer Reparaturstopp war die Folge – das Team fiel weit zurück und lag zwischenzeitlich mehr als 28 Runden hinter der Spitze. Von diesem Moment an ging es nur noch um Schadensbegrenzung und eine Aufholjagd durch die Nacht.

Alan Techer sah dennoch viel Positives: «Es war nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten. Ich denke aber, dass wir richtig schnell waren.» Besonders die Ausgeglichenheit im Fahrertrio hob er hervor: «Wir waren drei homogene Fahrer. Corentin war das ganze Rennen über sehr schnell. Wir haben gezeigt, dass das Motorrad schnell und konstant sein kann.» Nach dem Rückschlag sei es vor allem darum gegangen, das Rennen ins Ziel zu bringen: «Wir mussten durchziehen und die Punkte mitnehmen. Eine Meisterschaft ist lang.»

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F.C.C. TSR Honda notierte die schnellste Rennrunde Foto: FIM EWC F.C.C. TSR Honda notierte die schnellste Rennrunde © FIM EWC

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Perolari fuhr die schnellste Rennrunde und ließ keine Zweifel an seinem Speed aufkommen. Doch sein Sturz warf Honda zurück. «Ich hatte einen sehr guten Start und einen starken ersten Stint. Meine Turns waren konstant und schnell, mit einem Rundenrekord im Rennen.» Der Unfall in der Nacht kostete jedoch entscheidend Zeit: «Das hat uns zurückgeworfen. Die Mechaniker haben danach einen brillanten Job gemacht.» Trotz körperlicher Beschwerden kämpfte sich der Franzose zurück ins Rennen: «Wir haben nicht aufgegeben. Ich bin etwas enttäuscht über den Sturz, aber das gehört zum Rennsport. Wichtig ist, dass wir Punkte geholt haben.»