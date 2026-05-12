Mit Zarco und Rea: Honda strebt fünften Suzuka-Sieg in Folge an

Honda setzt bei den Suzuka 8 Hours 2026 erneut auf internationale Spitzenklasse aus MotoGP und Superbike-WM. Der japanische Hersteller bestätigte nun das Fahreraufgebot des HRC-Werksteams für das prestigeträchtige Langstreckenrennen: MotoGP-Pilot Johann Zarco und Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea bilden gemeinsam mit Suzuka-Spezialist Takumi Takahashi die Speerspitze der Titelverteidiger.

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Honda peilt beim traditionsreichen 8-Stunden-Rennen bereits den fünften Sieg in Folge an. Besonders beeindruckend ist dabei die Bilanz von Takahashi: Der Japaner gewann die Suzuka 8 Hours bereits sieben Mal und hält damit den Rekord für die meisten Siege eines einzelnen Fahrers. Nach vier Erfolgen in Serie soll nun der nächste Triumph folgen.

Zarco im Suzuka-Projekt fest integriert

Mit Johann Zarco vertraut Honda erneut auf einen MotoGP-Piloten, der sich in Suzuka bereits bestens bewährt hat. Der Franzose gewann das Rennen in den vergangenen beiden Jahren mit Honda HRC und gehört inzwischen zu den absoluten Schlüsselfiguren des Projekts.

«Ich freue mich sehr, erneut als Teil von Honda HRC bei den Suzuka 8 Hours dabei zu sein», erklärte Zarco. «Der Sieg im vergangenen Jahr war etwas ganz Besonderes für mich. Gemeinsam mit Takumi und Jonathan können wir ein noch stärkeres Team bilden.»

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Rea fiebert Suzuka-Rückkehr entgegen

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die Rückkehr von Jonathan Rea. Der sechsfache Superbike-Weltmeister bestreitet erstmals seit 2022 wieder die Suzuka 8 Hours und soll Honda mit seiner Erfahrung zusätzlich verstärken. Rea ist inzwischen als Testfahrer in Hondas Superbike-WM-Projekt eingebunden und kennt die CBR1000RR-R Fireblade bereits sehr gut.

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«Ich freue mich sehr, wieder Teil dieses historischen 8-Stunden-Rennens zu sein», sagte der Nordire. «Ich bin sehr stolz, für ein Team anzutreten, das zuletzt vier Mal in Folge gewann. Auch wenn mein letzter 8-Stunden-Einsatz etwas zurückliegt, weiß ich um das Potenzial der Fireblade in Suzuka. Gemeinsam mit Takumi und Johann werde ich alles geben, um den Sieg zu holen.»

Takahashi sieht in der diesjährigen Kombination aus Suzuka-Erfahrung, MotoGP-Klasse und Superbike-WM-Erfolgen ebenfalls großes Potenzial: «Mit Zarco und Rea haben wir ein extrem starkes Fahreraufgebot. Ich werde alles geben, damit wir den fünften Sieg in Folge schaffen.»

Neben dem Werksteam schickt Honda auch weitere starke Mannschaften ins Rennen. Das EWC-erfahrene Team F.C.C. TSR Honda France tritt mit Alan Techer, Corentin Perolari und Ex-Moto3-WM-Pilot John McPhee an. Zudem werden SDG Team HARC-PRO. Honda sowie Honda Asia-Dream Racing with Astemo beim Heimrennen vertreten sein.

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Die 47. Ausgabe der Suzuka 8 Hours findet am 5. Juli auf dem Suzuka Circuit statt.