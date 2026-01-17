John McPhee: Moto3-GP-Sieger fährt Langstrecken-WM

Jahrelang war John McPhee aus der Moto3-Weltmeisterschaft nicht wegzudenken. Nach einigen Wildcard-Einsätzen bestritt er 2013 seine erste volle Saison. Zwei Jahre später gelang ihm mit dem zweiten Rang beim GP von Indianapolis seine erste Podiumsplatzierung. 2016 stand er beim Großen Preis von Tschechien erstmals auf dem Siegertreppchen auf der obersten Stufe. Bis zum Ende Seiner GP-Karriere nach dem Jahr 2022 sollten noch drei weitere GP-Siege folgen.

Nachdem der Schotte das Alterslimit für die kleinste Klasse erreicht und keinen Platz in einem Moto2-Team gefunden hatte, wechselte er für zwei Jahre in die Supersport-WM. Gleich bei seinem ersten Rennen für die Mannschaft Vince64 by Puccetti Racing raste er in Australien als Dritter auf das Podium. Im Vorjahr bestritt McPhee die Britische Superbike-Weltmeisterschaft, die er an der 16. Stelle abschloss.

2025 sammelte «McFast» auch erste Erfahrungen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft und schlug sich dabei wacker. Beim Acht-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps verstärkte er das Team Tati AVA6 Racing. Gemeinsam mit dem Franzosen Hugo Clere und seinem britischen Landsmann Charlie Nesbitt steuerte die Honda mit fünf Runden Rückstand auf die Sieger F.C.C. TSR Honda France auf den siebenten Platz.

John McPhee: Ein Traum wird wahr

Kürzlich wurde McPhee («Eine ganze Saison lang mit einem mehrfachen Meisterteam anzutreten, ist ein wahr gewordener Traum») von F.C.C. TSR Honda France als erster Fahrer für die Saison 2026 bestätigt. Wer seine Teamkollegen bei den vier WM-Läufen sein werden, steht zumindest offiziell noch nicht fest. Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass Alan Techer und Corentin Perolari auch dieses Jahr für das Honda-Werksteam auf Titeljagd gehen werden.

Endurance-WM, Termine 2026

14. – 19.04. Le Mans, Frankreich (24 Stunden)

05. – 06.06. Spa-Francorchamps, Belgien (8 Stunden)

03. – 05.07. Suzuka, Japan (8 Stunden)