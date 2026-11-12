Langstrecken-WM 2027: Paukenschlag mit zwei Rennen in Spa!

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft reagiert auf den Wunsch nach mehr Rennen und erweitert ihren Kalender für 2027. Wie die EWC-Verantwortlichen am Donnerstag (12. November) bekannt gaben, wird die kommende Saison erstmals seit der jüngsten Kalenderplanung wieder fünf statt vier Wertungsläufe umfassen. Dabei bleibt es allerdings bei den vier bekannten Veranstaltungsorten. Die zusätzliche Veranstaltung wird in das Rennwochenende von Spa-Francorchamps integriert, wo innerhalb von zwei Tagen gleich zwei Rennen ausgetragen werden.

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Noch bei der ursprünglichen Vorstellung des Kalenders war lediglich ein 8-Stunden-Rennen in Belgien vorgesehen. Nun haben die Verantwortlichen ein neues Konzept entwickelt, mit dem sich die Meisterschaft erweitern lässt, ohne den Teams eine zusätzliche Reise aufzubürden. Neben der Aufstockung des Kalenders gibt es weitere Änderungen: Die beiden 24-Stunden-Rennen in Le Mans und Le Castellet erhalten einen gestrafften Zeitplan, während das Qualifying künftig bei sämtlichen Veranstaltungen nur noch aus einer Session besteht.

Spa-Francorchamps wird zum Doppelrennen

Die größte Neuerung betrifft das Wochenende vom 4. bis 6. Juni. Am Samstag, dem 5. Juni, werden zunächst wie gewohnt die 8 Stunden von Spa ausgetragen. Bereits am Sonntag, dem 6. Juni, folgt ein zusätzliches 6-Stunden-Rennen. Beide Wettbewerbe zählen als eigenständige WM-Läufe, womit Spa künftig gleich zwei der insgesamt fünf Saisonrennen ausrichtet.

Für die Teams bedeutet das eine besondere Herausforderung. Innerhalb weniger Stunden müssen die Motorräder nach einem achtstündigen Rennen überprüft, gewartet und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden. Auch bei der Einteilung der Fahrer und der Rennstrategie müssen die Mannschaften berücksichtigen, dass unmittelbar nach dem ersten Rennen ein weiterer WM-Lauf ansteht.

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Die Startaufstellung wird dabei nicht zweimal ermittelt. Das Qualifying am Freitag legt die Reihenfolge für beide Rennen fest. Zusätzliche Trainings- oder Qualifying-Sessions zwischen den beiden Wettbewerben sind in der Ankündigung nicht vorgesehen.

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«Aus sportlicher Sicht wird das Wochenende in Spa-Francorchamps eine echte Herausforderung. Zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Tagen zwingen die Teams dazu, ihre Motorräder vorzubereiten, ihre Fahrer einzuteilen und ihre Strategie über zwei Tage hinweg zu planen», erklärte Claude Michy, Präsident des EWC-Promoters Endurance Moto Promoter (EMP).

Der Franzose betonte zudem den wirtschaftlichen Vorteil der Lösung: «Dieser fünfte Lauf gibt den Teams ein zusätzliches Rennen, ohne dass sie dafür eine weitere Reise in ihre Saisonplanung aufnehmen müssen.»

Neue Zeitpläne für Le Mans und den Bol d’Or

Auch bei den beiden traditionsreichen 24-Stunden-Rennen gibt es Veränderungen. Sowohl die 24 Stunden von Le Mans im April als auch der Bol d’Or im September werden künftig nach einem einheitlichen, gestrafften Zeitplan durchgeführt. Der offizielle Fahrbetrieb beginnt erst am Donnerstagabend mit einem freien Training, das auch die Nachtstunden umfasst.

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Am Freitag folgen weitere freie Trainings und das Qualifying. Samstag und Sonntag bleiben dem Warm-up und dem eigentlichen 24-Stunden-Rennen vorbehalten. Damit entfällt der bisherige umfangreichere Trainings- und Qualifying-Ablauf zu Beginn der Rennwoche.

Die Veranstalter wollen dadurch die Belastung für Teams und Fahrer reduzieren und gleichzeitig den sportlichen Stellenwert der einzelnen Sessions erhöhen. Insbesondere bei den 24-Stunden-Rennen bleibt das Training bei Dunkelheit ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung.

«Der neue Zeitplan verleiht jeder Trainingssession mehr Gewicht», erklärte Michy. Paul King, Direktor der FIM-Straßenrennkommission, ergänzte: «Der überarbeitete Ablauf der 24-Stunden-Rennen bewahrt die einzigartige Herausforderung des Fahrens bei Nacht und sorgt gleichzeitig für eine nachhaltigere und ausgewogenere Rennwoche für die Teilnehmer.»

Nur noch ein Qualifying pro Veranstaltung

Eine weitere grundlegende Änderung betrifft die Startaufstellung. Anstelle der bisherigen zwei Qualifying-Sessions wird es 2027 bei sämtlichen Veranstaltungen nur noch eine Qualifying-Session geben. Dadurch steigt die Bedeutung jeder einzelnen schnellen Runde, während gleichzeitig der organisatorische Aufwand sinkt.

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Eine Ausnahme hinsichtlich der Ermittlung der endgültigen Startplätze bleibt Suzuka. Beim japanischen Saisonhöhepunkt wird weiterhin das traditionelle Top 10 Trial ausgetragen, bei dem die schnellsten Teams um die vorderen Startpositionen kämpfen.

«Ein einziges Qualifying stellt sicher, dass jede Runde zählt, und vermittelt den Fans ein klareres Bild der Startaufstellung», begründete King die Änderung. Nach Angaben der FIM wurden die Reformen gemeinsam mit dem Promoter, den Teams und den Herstellern entwickelt und berücksichtigen deren Rückmeldungen.

Der EWC-Kalender 2027 im Überblick

Der Saisonauftakt erfolgt vom 8. bis 11. April bei den 24 Stunden von Le Mans. Nach dem Doppelrennen in Spa Anfang Juni geht es Anfang Juli zu den 8 Stunden von Suzuka nach Japan. Das Saisonfinale bildet traditionell der Bol d’Or auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich, der vom 16. bis 19. September stattfindet.

8.–11. April: 24 Stunden von Le Mans (Frankreich), Lauf 1 5. Juni: 8 Stunden von Spa (Belgien), Lauf 2 6. Juni: 6 Stunden von Spa (Belgien), Lauf 3 2.–4. Juli: 8 Stunden von Suzuka (Japan), Lauf 4 16.–19. September: Bol d’Or, Circuit Paul Ricard (Frankreich), Lauf 5

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Mit dem zusätzlichen Rennen in Spa erfüllen die Verantwortlichen zumindest teilweise den Wunsch der Hersteller nach einer umfangreicheren Weltmeisterschaft. Zwar bleibt die Zahl der Rennwochenenden unverändert, doch die Teams erhalten eine weitere Gelegenheit, WM-Punkte zu sammeln. Gleichzeitig könnte das neue Format in Belgien für zusätzliche Spannung sorgen: Zwei Rennen an einem Wochenende erhöhen nicht nur die sportlichen Anforderungen, sondern auch das Risiko, dass technische Probleme oder Stürze den Verlauf gleich mehrerer WM-Läufe beeinflussen.