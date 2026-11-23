Die Langstrecken-Weltmeisterschaft befindet sich im Wandel. Mit dem Einstieg des neuen Promoters Endurance Moto Promoter (EMP), einer stärkeren Beteiligung der Hersteller und der Einführung einer zusätzlichen Fahrzeugklasse wurden im Januar 2026 die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung geschaffen. Yamaha-Rennsportmanager Niccolo Canepa bewertet die Entwicklung der EWC optimistisch und sieht gleich mehrere Gründe, weshalb die Meisterschaft für Hersteller und Fans zunehmend interessant wird.

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Im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com verweist der Italiener vor allem auf das Zuschauerinteresse bei den traditionsreichen Langstrecken-Rennen. Besonders die 24 Stunden von Le Mans, die 8 Stunden von Suzuka und der Bol d’Or hätten gezeigt, dass die Serie über eine große und treue Fangemeinde verfügt. «Wenn ich sehe, wie viele Menschen zu den Langstrecken-Rennen kommen, besonders in Le Mans, Suzuka und auch beim Bol d’Or, dann sehe ich das sehr positiv», erklärte Canepa.

Neue Production-Klasse überzeugt Yamaha

Besonders erfreut zeigt sich Canepa über die Einführung der Production-Klasse, die den Einstieg in die Langstrecken-WM erleichtern und zusätzliche Teilnehmer anziehen soll. Yamaha gehörte in der Premierensaison zu den erfolgreichsten Herstellern in dieser Kategorie und sicherte sich sowohl einen Rennsieg als auch den Meistertitel.

«Mir gefällt die Idee der neuen Production-Klasse. Wir waren dort konkurrenzfähig, haben ein Rennen und die Meisterschaft gewonnen», berichtete der ehemalige Rennfahrer. Allerdings sei die neue Kategorie zunächst noch verhalten angelaufen. Beim Saisonauftakt in Le Mans habe es vergleichsweise wenige Teilnehmer gegeben, bevor das Interesse im weiteren Saisonverlauf zunahm.

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Beim EWC-Auftakt in Le Mans sah man viele Zuschauer Foto: YART Beim EWC-Auftakt in Le Mans sah man viele Zuschauer © YART

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«In Le Mans ging es noch etwas schleppend los, mit nicht besonders vielen Motorrädern. Aber von Rennen zu Rennen wurden es mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele beim letzten Rennen dabei waren, aber es waren bereits viele Production-Motorräder in der Meisterschaft vertreten», schilderte Canepa und freute sich über den Erfolg von Legacy Competition (Manneveau, Gelas, Hauser, Hugot).

Für den Yamaha-Verantwortlichen ist diese Entwicklung ein wichtiges Zeichen dafür, dass die neue Klasse langfristig zur Stärkung der EWC beitragen kann. Doch im Fahrerlager hört man auch kritische Stimmen. Vor allem die durch die großen Unterschiede zwischen den Amateurteams und den professionellen Topteams gefährdete Sicherheit sorgt für Unzufriedenheit.

BMW und van der Mark steigern die Attraktivität

Neben zusätzlichen Teilnehmern begrüßt Canepa insbesondere das wachsende Engagement der Motorradhersteller. BMW hat seine Präsenz in der Langstrecken-WM in den vergangenen Jahren verstärkt und sich 2026 mit dem ersten EWC-Weltmeistertitel eines europäischen Herstellers belohnt. Für Yamaha bedeutet das zwar einen stärkeren Konkurrenten, gleichzeitig profitiert die gesamte Meisterschaft von der zusätzlichen Aufmerksamkeit.

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«Es ist gut, wenn sich mehr Hersteller engagieren. BMW ist inzwischen noch stärker involviert als früher. Das hilft dabei, die Meisterschaft wachsen zu lassen», betonte Canepa. Auch bekannte Fahrer aus anderen internationalen Rennserien würden die Attraktivität erhöhen. Als Beispiel nannte er Michael van der Mark, der nach seiner langjährigen Karriere in der Superbike-WM 2026 zum BMW-Aufgebot in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gehörte.

«Fahrer wie van der Mark in der Meisterschaft tragen ebenfalls dazu bei, ihren Stellenwert zu steigern», erklärte Canepa. Der Italiener sieht darin eine Entwicklung, von der letztlich alle Beteiligten profitieren können – selbst wenn der Kampf um Siege und Weltmeistertitel für Yamaha dadurch schwieriger wird.

Stärkere Konkurrenz ist für Yamaha kein Nachteil

Canepas Gesamturteil fällt entsprechend positiv aus. Neben dem Zuschauerinteresse und dem zusätzlichen Herstellerengagement hebt er die gut besetzten Starterfelder hervor. Aus Sicht von Yamaha ist eine konkurrenzfähige Meisterschaft mit möglichst vielen ernsthaften Titelanwärtern langfristig attraktiver als eine Serie, in der nur wenige Mannschaften um den Sieg kämpfen.

«Insgesamt sehe ich die Entwicklung positiv. Soweit ich das beurteilen kann, wächst die Meisterschaft. Die Starterfelder sind immer voll, und das ist für Yamaha absolut erfreulich», fasste Canepa seine Einschätzung zusammen. Dass mit der zunehmenden Konkurrenz auch die sportlichen Anforderungen steigen, betrachtet er ausdrücklich als Ansporn.

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«Je größer die Herausforderung, desto größer ist auch die Belohnung», erklärte der Yamaha-Rennsportmanager. Für den Italiener überwiegen damit die Chancen, die sich aus der Weiterentwicklung der Langstrecken-WM ergeben. Mehr Hersteller, bekannte Fahrer und eine wachsende Production-Klasse könnten dazu beitragen, die EWC auch in den kommenden Jahren attraktiver zu machen.