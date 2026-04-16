Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Mehr Motorrad
  4. /
  5. Endurance-WM
  6. /
  7. News
Werbung
Marcel Schrötter vor EWC-Debüt in Le Mans: «Großen Respekt vor 24 Stunden»
Marcel Schrötter startet in Le Mans erstmals als EWC-Stammfahrer. Der BMW-Pilot spricht über Respekt, Erwartungen und die Herausforderung seines ersten 24-Stunden-Rennens.
Endurance-WM
Marcel Schrötter stellt sich einer neuen HerausforderungMarcel Schrötter stellt sich einer neuen HerausforderungFoto: ERC Endurance
Marcel Schrötter stellt sich einer neuen Herausforderung© ERC Endurance
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Marcel Schrötter steht vor einem neuen Kapitel seiner Karriere: Beim Saisonauftakt der FIM Endurance World Championship (EWC) 2026 in Le Mans gibt der Bayer sein Debüt als Stammfahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft – und das gleich beim traditionsreichen 24-Stunden-Rennen auf dem Bugatti Circuit.
Werbung
Werbung
Nach ersten Erfahrungen im Langstreckensport, unter anderem bei den berühmten 8 Stunden von Suzuka, hat der 33-Jährige im Winter den Schritt in die EWC vollzogen. Mit dem Team ERC Endurance rund um Teamchef Uwe Reinhard sowie BMW hat Schrötter ein vertrautes Umfeld gefunden. Gemeinsam mit den erfahrenen Piloten David Checa und Kenny Foray teilt er sich die BMW M1000RR mit der Startnummer 6. Jan-Ole Jähnig ist der Ersatzfahrer des Teams. Solide Saisonvorbereitungen in Portimao und Jerez Die Vorbereitung auf die neue Herausforderung verlief vielversprechend. Bei Wintertests in Jerez und Portimao sowie zuletzt direkt in Le Mans arbeitete sich das Team kontinuierlich nach vorne. Dennoch weiß Schrötter, dass beim ersten Saisonhighlight noch nicht alles perfekt ist.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Langstreckenrennen sind für mich nichts Neues, da ich bereits mehrfach in Suzuka Erfahrungen gesammelt habe. Trotzdem bin ich ein wenig nervös, denn an diesem Wochenende werde ich mein erstes 24-Stunden-Rennen bestreiten. Ich habe großen Respekt vor dieser Herausforderung», erklärte Schrötter vor dem Rennwochenende.
Werbung
Werbung
Marcel Schrötter auf der ERC-BMWMarcel Schrötter auf der ERC-BMWFoto: ERC Endurance
Marcel Schrötter auf der ERC-BMW© ERC Endurance
Gerade die Unwägbarkeiten eines 24-Stunden-Rennens machen für ihn den besonderen Reiz – und die Schwierigkeit – aus: «In Le Mans im April können viele Faktoren entscheidend sein. Glücklicherweise sagen die Prognosen für die nächsten Tage gutes und stabiles Wetter voraus. Ich denke, das wird die Sache ein bisschen einfacher machen – in Anführungszeichen natürlich. Ein Rennen über eine so lange Distanz ist kein Spaziergang.»
Der Auftakt in Le Mans ist für Schrötter weit mehr als nur ein Rennwochenende – vielmehr spricht er bewusst von einer «Rennwoche». Bereits im Vorfeld standen Tests, Meetings und Medientermine auf dem Programm. Sonderweg bei den Reifen: ERC Endurance setzt auf Dunlop Sportlich sieht der ehemalige Moto2-WM-Pilot sein Team auf einem soliden Weg, auch wenn noch Arbeit vor ihnen liegt: «Wir haben bei unseren Tests in den Wintermonaten und hier in Le Mans gute Arbeit geleistet, aber wir suchen noch nach einer besseren Basis. Wir sind nicht allzu weit von den Spitzenteams entfernt, aber es gibt noch einiges zu tun.»
Werbung
Werbung
Ein entscheidender Faktor könnte dabei die Zusammenarbeit mit dem Reifenpartner Dunlop werden: «In dieser Hinsicht müssen wir auch eng mit unserem Reifenpartner zusammenarbeiten, um das bestmögliche Material zu erhalten. An Unterstützung mangelt es nicht, und bisher läuft alles gut.»
ERC-BMW: Kenny Foray, Marcel Schrötter, David Checa und Jan-Ole JähnigERC-BMW: Kenny Foray, Marcel Schrötter, David Checa und Jan-Ole JähnigFoto: ERC Endurance
ERC-BMW: Kenny Foray, Marcel Schrötter, David Checa und Jan-Ole Jähnig© ERC Endurance
Besonders positiv hebt Schrötter das Klima innerhalb des Teams hervor: «Ich habe mich gut im Team eingelebt und verstehe mich hervorragend mit meinen Teamkollegen.» Für das Rennen selbst setzt er klare Prioritäten: «Wichtig ist, dass wir uns eine solide Basis schaffen und ein sauberes Rennwochenende haben, hoffentlich ohne größere Fehler. In 24 Stunden kann viel passieren – wir werden sehen, wo wir am Ende landen.» Der Startschuss für das 24-Stunden-Rennen fällt am Samstag um 15:00 Uhr, die Zieldurchfahrt erfolgt exakt 24 Stunden später. Zuvor bestimmen zwei Qualifying-Sessions am Donnerstag und Freitag die Startaufstellung.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Endurance-WM
Mehr Motorrad NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM