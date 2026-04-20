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Michael van der Mark: «Eines der schönsten und grausamsten Rennen»

BMW lag bei den 24 Stunden von Le Mans lange auf Siegkurs, doch technische Probleme ließen den Traum platzen. Michael van der Mark spricht über ein starkes Rennen – und ein bitteres Ende.

Sebastian Fränzschky

Von

Endurance-WM

Michael van der Mark war einer der stärksten Fahrer im Feld
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Foto: BMW
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© BMW

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Für das BMW-Werksteam endeten die 24 Stunden von Le Mans 2026 mit gemischten Gefühlen. Zusammen mit seinen Teamkollegen Markus Reiterberger und Steven Odendaal erlebte EWC-Neuling Michael van der Mark den Klassiker als emotionale Achterbahnfahrt – zwischen dominanter Performance und einem schmerzhaften Rückschlag im entscheidenden Moment.

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Der Niederländer gehörte über weite Strecken zu den prägenden Fahrern des Rennens und war maßgeblich daran beteiligt, dass BMW sowohl nach acht als auch nach 16 Stunden in Führung lag. Entsprechend positiv fiel zunächst sein Fazit aus: «Es war fantastisch, aber mit einem bitteren Ende. Ich hatte hier eine großartige Zeit und das gesamte Team hat super gearbeitet.»

Großes Lob für die Arbeit der Crew und Teamkollegen

Van der Mark lobte insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit und die Fortschritte der Winterarbeit: «Wir hatten ein herausragendes Motorrad, und Steven und Markus waren wirklich stark und konstant. Ehrlich gesagt hat das Team im Winter großartig gearbeitet.» Die Kombination aus Geschwindigkeit, Konstanz und Strategie brachte BMW früh in eine aussichtsreiche Position im Kampf um den Sieg.

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Der Traum vom Sieg platzte am Sonntagmorgen
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Foto: BMW
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© BMW

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Doch im letzten Renndrittel wendete sich das Blatt. Technische Probleme und ein Sturz des Niederländers selbst sorgten dafür, dass BMW entscheidend zurückgeworfen wurde. «Leider hatten wir am Morgen erste Probleme, und ich hatte einen kleinen Sturz. Danach wurde es immer schlimmer», schilderte van der Mark die entscheidende Phase.

Le Mans für Michael van der Mark eine schöne und grausame Lektion

Trotz der Rückschläge überwog bei ihm nicht nur die Enttäuschung, sondern auch der Stolz auf die gezeigte Leistung: «Es ist schade, aber wir haben gezeigt, wie schnell und konstant wir sind. Am Ende haben wir noch Punkte geholt.»

Gleichzeitig brachte der BMW-Pilot auf den Punkt, was die Faszination des Langstreckensports ausmacht – und warum Le Mans trotz aller Härte einen besonderen Stellenwert hat: «Ich denke, genau deshalb kann Langstrecke eines der schönsten Rennen der Welt sein – aber auch eines der grausamsten.»

Nach einem Rennen, das lange Zeit nach einem BMW-Triumph aussah, bleibt für van der Mark und sein Team vor allem die Erkenntnis, dass das Potenzial für Siege vorhanden ist – auch wenn Le Mans einmal mehr gezeigt hat, wie unerbittlich die 24 Stunden sein können.

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BMW fehlte in Le Mans das nötige Glück
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Foto: BMW
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© BMW

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