Nach Drama 2025: BMW setzt 2026 mit zwei Teams zur WM-Attacke in der EWC an

Nach dem dramatischen Ausgang der vergangenen Saison ist die Mission klar: BMW will 2026 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIM EWC) den Weltmeistertitel holen. Weniger als 30 Minuten fehlten dem BMW Motorrad World Endurance Team beim Bol d’Or 2025 zum großen Triumph, ehe ein technischer Defekt alle Hoffnungen zerstörte. Am Ende blieb Rang drei – und der inoffizielle Titel «Weltmeister der Herzen».

Für die neue Saison setzt BMW auf ein leicht angepasstes Aufgebot. Die #37 BMW M1000RR wird von Markus Reiterberger, Steven Odendaal und Ex-Superbike-WM-Pilot Michael van der Mark pilotiert. Ergänzt wird das Line-up durch Hannes Soomer als vierten Fahrer.

Van der Mark bringt dabei nicht nur seine Superbike-WM-Erfahrung mit, sondern kennt das Team bereits aus dem Einsatz bei den 8 Stunden von Suzuka. Zudem gibt es mit der #76 ein weiteres stark besetztes BMW-Team: AutoRace Ube Racing Team tritt mit Sylvain Guintoli, Naomichi Uramoto und Hannes Soomer an.

Die Werks-BMW mit der Nummer 37 Foto: BMW Die Werks-BMW mit der Nummer 37 © BMW

BMW mit zwei starken Teams am Start

BMW-Motorsport-Direktor Sven Blusch formuliert die Zielsetzung unmissverständlich: «In der FIM EWC möchten wir nach dem dramatischen Saisonfinale im vergangenen Jahr umso mehr den Titel gewinnen. Mit der Verstärkung durch Michael van der Mark im Team zusammen mit Steven Odendaal und Markus Reiterberger auf der Startnummer 37 sind wir sehr gut aufgestellt für die Mission Titelgewinn.»

Gleichzeitig unterstreicht er die internationale Ausrichtung des Programms: «Zu den weiteren BMW Teams in der FIM EWC, die von uns unterstützt werden, gehört auch das AutoRace Ube Racing Team aus Japan mit Sylvain Guintoli, Hannes Soomer und Naomichi Uramoto.»

Die BMW des AutoRace Ube Racing Team mit der #76 Foto: BMW Die BMW des AutoRace Ube Racing Team mit der #76 © BMW

Auch technisch wurde über den Winter intensiv gearbeitet. Christian Gonschor, Technischer Direktor von BMW Motorrad Motorsport, sieht beste Voraussetzungen: «Den kurz vor Schluss verloren gegangenen Weltmeistertitel endgültig nach München zu holen, ist die klare Messlatte. Ein weiter optimiertes Bike und das mit Michael van der Mark verstärkte Fahreraufgebot bieten herausragende Möglichkeiten für erfolgreiche 24-Stunden-Rennen.»

Besonders groß ist der Ehrgeiz, einen historischen Meilenstein zu erreichen: «Der Wunsch, als erster europäischer Hersteller in der EWC 2026 Geschichte zu schreiben, ist der ultimative Ansporn.»

Das Drama von 2025 ist zusätzlicher Antrieb

Teammanager Werner Daemen blickt mit Zuversicht auf die neue Saison: «Wir erwarten, dass wir so weitermachen wie in der Saison 2025 – abgesehen natürlich von den letzten 25 Minuten. Wir haben ein sehr gutes Bike und sehr starke Fahrer. Unser klares Ziel ist der Kampf um die Meisterschaft.»

Michael van der Mark Foto: Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose

Die Vorbereitung laufe planmässig, ab Februar stehen die ersten Testfahrten an. Michael van der Mark freut sich auf seine neue Aufgabe im Langstrecken-Projekt: «Es ist ziemlich klar, dass wir ein gemeinsames Ziel haben: die Endurance-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Im vergangenen Jahr waren sie sehr nah dran, und ich freue mich darauf, zu versuchen, ihnen zu helfen, einen WM-Titel zu holen.» Parallel wird der Niederländer auch als Testfahrer im Superbike-WM-Programm von BMW eingesetzt.

Markus Reiterberger sieht die Motivation nach dem verpassten Titel besonders hoch: «Zum Titel haben uns 25 Minuten gefehlt. Das macht es automatisch zu unserer Aufgabe, ihn jetzt zu holen. Ich glaube, die Chancen stehen gut, aber Endurance ist immer eine Kombination aus Leistung und Glück.»

Markus Reiterberger Foto: Reiterberger Markus Reiterberger © Reiterberger

Steven Odendaal will aus den Erfahrungen der Vorsaison lernen: «Ich denke, wir können in diesem Jahr alles zusammenbringen, um eine starke und konstante Leistung zu zeigen, die uns am Ende der Saison den Titel bringt.»

Neben dem Werksteam rückt auch das AutoRace Ube Racing Team stärker in den Fokus. Dort bilden Sylvain Guintoli, Naomichi Uramoto und Hannes Soomer ein schlagkräftiges Trio. Teammanager Tsune Igami betont: «Wir sind sehr glücklich, das BMW Motorrad Motorsport Official Team in Japan zu sein.» Guintoli ergänzt: «Das AutoRace Ube Team war im vergangenen Jahr unglaublich. Es fühlt sich absolut sinnvoll an, einzusteigen und meine Erfahrung einzubringen.»

