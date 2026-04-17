Starker BMW-Auftritt in Le Mans – Blusch lobt Teamleistung im Qualifying

YART Yamaha (Fritz, Hanika, Mercado), Yamaha, 1:34,335 min BMW Endurance (Reiterberger, Van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR, 1:34,367 min Autorace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Soomer), BMW M1000RR, 1:34,633 min Marc VDS (De Puniet, Marino, Delbianco), Yamaha R1, 1:34,947 min F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R, 1:35,006 min SERT Suzuki (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, 1:35,346 min Tati Team Ava6 (Clere, Di Meglio, Vinales), Honda CBR1000RR-R, 1:35,348 min Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR, 1:35,389 ERC Endurance (Schrötter, Foray, Checa), BMW M1000RR, 1:35,648 min Team Etoile (Okubo, Toba, Ito), BMW M1000RR, 1:36,053 (STOCK)