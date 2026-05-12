Team Bolliger plant Suzuka-Comeback und arbeitet am neuen Trailer

Beim Team Bolliger Switzerland laufen die Vorbereitungen auf die kommenden Aufgaben in der Langstrecken-WM derzeit auf Hochtouren. Nach dem starken Saisonauftakt bei den 24 Stunden von Le Mans richtet sich der Fokus des Kawasaki-Teams nun auf die nächsten großen Projekte – und eines davon ist besonders prestigeträchtig: Bolliger wird 2026 erstmals seit 2019 wieder bei den legendären Suzuka 8 Hours in Japan antreten.

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Die Mannschaft bestätigte jüngst offiziell die Rückkehr zum traditionsreichen Klassiker. «Wir fliegen nach Japan! Nach 2019 werden wir 2026 wieder am legendären 8h von Suzuka teilnehmen», teilte das Team mit. Möglich werde das laut Bolliger auch dank der Unterstützung der Fans und Partner.

Test in Frankreich, EWC-Event in Belgien, Rückkehr nach Japan

Zuvor stehen allerdings noch intensive Wochen in Europa bevor. Ende Mai plant das Team einen Test in Mirecourt in Frankreich. Dort sollen vor allem Strategie, Verbrauch und neue Komponenten im Fokus stehen. Bereits nach dem Saisonauftakt in Le Mans hatte Bolliger angekündigt, die Testfahrten gezielt zur Weiterentwicklung des Gesamtpakets nutzen zu wollen.

Anfang Juni folgt dann mit den 8 Stunden von Spa das zweite Saisonrennen der FIM Endurance World Championship. Nach Rang 7 im Gesamtklassement und Platz 6 in der EWC-Wertung beim Auftakt in Le Mans reist die Schweizer Mannschaft mit Rückenwind nach Belgien.

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Vor allem die starke Nachtperformance an der Sarthe hatte Eindruck hinterlassen. Teamchef Kevin Bolliger sprach rückblickend von einem «fast perfekten Rennen». Trotz eines kleineren Defekts kurz vor der Acht-Stunden-Marke kämpfte sich das Team zurück und überzeugte mit Konstanz.

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Besonders Alex Toledo und Nico Thöni sorgten laut Teamangaben nachts für «ein Feuerwerk» und demonstrierten das Potenzial der privaten Kawasaki in Kombination mit den Pirelli-Reifen.

Umfangreiches Projekt: Neuausbau des Trailers

Parallel zum sportlichen Programm läuft im Hintergrund ein weiteres Großprojekt. Nach dem Unfall im Winter arbeitet Bolliger derzeit intensiv am neuen Race-Trailer, den die Mannschaft von YART übernommen hat. Aktuell wird die markante blaue Folierung entfernt, zudem plant das Team den kompletten Innenausbau neu.

«Viel Arbeit neben dem normalen Renngeschehen», heißt es aus dem Umfeld der Mannschaft. Zwischen Rennvorbereitung, Testarbeit und Trailer-Umbau bleibt für das traditionsreiche Schweizer Team also kaum Zeit zum Durchatmen. Gerade die geplante Suzuka-Rückkehr verleiht der ohnehin ambitionierten Saison aber zusätzlichen Reiz.

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