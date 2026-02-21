Titelverteidiger sichert sich Dienste des Österreichers Philipp Steinmayr

Im Vorjahr verabschiedete sich Philipp Steinmayr zur Halbzeit aus der IDM Superbike. Nachdem die Saison nicht so lief wie es sich der Österreicher – in sechs Rennen war die Ausbeute mit fünf Zählern überschaubar – vorgestellt hatte, kam es vor der zweiten Veranstaltung in Oschersleben zur einvernehmlichen Trennung mit dem Team Skach Motors Kawasaki Racing.

Für dieses Jahr wurde Steinmayr von der Mannschaft National Motos Honda FMA #55, das 2025 den FIM Endurance World Cup als Gesamtsieger abgeschlossen hat, unter Vertrag genommen. Er wird neben dem Schweizer Valentin Suchet sowie den beiden Franzosen Guillaume Raymind und Johan Nigon versuchen, den Titel erfolgreich zu verteidigen.