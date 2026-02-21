Titelverteidiger sichert sich Dienste des Österreichers Philipp Steinmayr
Nach einer längeren Pause kehrt Philipp Steinmayr in die Langstrecken-WM zurück. Der Österreicher soll National Motos Honda FMA helfen, den Titel im FIM Endurance World Cup zu verteidigen.
Im Vorjahr verabschiedete sich Philipp Steinmayr zur Halbzeit aus der IDM Superbike. Nachdem die Saison nicht so lief wie es sich der Österreicher – in sechs Rennen war die Ausbeute mit fünf Zählern überschaubar – vorgestellt hatte, kam es vor der zweiten Veranstaltung in Oschersleben zur einvernehmlichen Trennung mit dem Team Skach Motors Kawasaki Racing.
Für dieses Jahr wurde Steinmayr von der Mannschaft National Motos Honda FMA #55, das 2025 den FIM Endurance World Cup als Gesamtsieger abgeschlossen hat, unter Vertrag genommen. Er wird neben dem Schweizer Valentin Suchet sowie den beiden Franzosen Guillaume Raymind und Johan Nigon versuchen, den Titel erfolgreich zu verteidigen.
Der 32-jährige Oberösterreicher aus Wolfern ist kein Unbekannter im Langstreckenrennsport, so gewann er 2022 gemeinsam mit Hugo Clere und Baptiste Guittet auf einer Yamaha YZF-R1 des Feuerwehr-Teams 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore die Teamwertung im FIM Endurance World Cup. Das Trio entschied auch die Fahrerwertung für sich.
