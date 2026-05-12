Fix: Yamaha setzt in Suzuka erneut auf MotoGP- und Superbike-WM-Expertise

Mit MotoGP- und Superbike-WM-Expertise will Yamaha bei den prestigeträchtigen Suzuka 8 Hours 2026 endlich wieder den ersten Sieg seit 2018 einfahren. Der japanische Hersteller bestätigte nun das Fahreraufgebot für das legendäre Langstreckenrennen: MotoGP-Pilot Jack Miller und Superbike-WM-Werksfahrer Andrea Locatelli treten erneut gemeinsam mit Suzuka-Spezialist Katsuyuki Nakasuga für das Yamaha Factory Racing Team an.

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Das Trio hatte bereits im Vorjahr gemeinsam die Rückkehr des offiziellen Yamaha-Werksteams bestritten. Im Jubiläumsjahr zum 70. Geburtstag der Marke kehrte Yamaha erstmals seit 2019 mit einem Werkseinsatz nach Suzuka zurück und verpasste den Sieg nur knapp. Nach 217 absolvierten Runden kam die Mannschaft auf Rang 2 ins Ziel – knapp hinter dem HRC-Team.

Unmittelbar nach dem Rennen fiel intern die Entscheidung, 2026 erneut anzugreifen. Yamaha analysierte dafür die Performance der YZF-R1 umfassend und kam zum Schluss, dass die Kombination aus Nakasuga, Miller und Locatelli gut harmoniert und für das diesjährige Event unverändert bleibt.

Damit setzt Yamaha erneut bewusst auf internationale Spitzenfahrer aus MotoGP und Superbike-WM. Miller bringt nicht nur Grand-Prix-Erfahrung mit, sondern gilt auch als ausgewiesener Fan des traditionsreichen Langstreckenklassikers. «Ich freue mich riesig, wieder bei den Suzuka 8 Hours dabei zu sein», erklärte der Australier. «Nach Platz 2 im vergangenen Jahr wollen wir diesmal den nächsten Schritt machen: Pole-Position holen und das Rennen gewinnen.»

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Besonders emotional ist der Einsatz auch deshalb, weil Suzuka 2026 der letzte 8-Stunden-Auftritt von Yamaha-Legende Katsuyuki Nakasuga sein wird. Miller machte deutlich, wie wichtig dem Team ein erfolgreicher Abschied des Japaners ist: «Wir wollen Nakasuga-san in seinem letzten Jahr unbedingt mit einem Sieg verabschieden.»

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Auch Andrea Locatelli sieht den Einsatz als große Chance. «Es ist etwas Besonderes, erneut mit dem Werksteam und der Werks-R1 fahren zu dürfen», sagte der Italiener. «Mit Jack und Nakasuga-san habe ich fantastische Teamkollegen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Sieg holen, der uns im vergangenen Jahr entgangen ist.»

Yamaha Motorsport-Direktor Tadashi Nakamura lobte vor allem die Mentalität der beiden internationalen Stars: «Jack Miller und Andrea Locatelli haben 2025 Weltklasseleistungen gezeigt. Entscheidend war aber vor allem ihre unglaubliche Hingabe für das Team. Genau dieser Teamgeist hat uns überzeugt, erneut auf dieses Fahreraufgebot zu setzen.»

Während Nakasuga bereits beim Suzuka-Test Mitte Mai die Entwicklungsarbeit an der YZF-R1 übernimmt, stoßen Miller und Locatelli erst kurz vor dem Rennwochenende wieder zum Team. Die 47. Ausgabe der Suzuka 8 Hours findet vom 3. bis 5. Juli auf dem Suzuka Circuit statt.

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