YART setzt in der EWC 2027 auf Kontinuität: Dieses Trio soll BMW entthronen

YART setzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) 2027 auf Kontinuität. Leandro Mercado hat seinen Vertrag mit dem österreichischen Yamaha-Werksteam um eine weitere Saison verlängert. Damit bleibt die erfolgreiche Fahrerpaarung mit Marvin Fritz und Karel Hanika unverändert.

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Der 34-jährige Argentinier war erst vor der Saison 2026 zu YART gestoßen. Für «Tati» Mercado bedeutete der Wechsel eine große Umstellung: Er musste sich nicht nur an eine neue Mannschaft und die Yamaha R1 gewöhnen, sondern auch an die Bridgestone-Reifen.

Die Eingewöhnung gelang schnell. Gemeinsam mit Fritz und Hanika gewann Mercado gleich beim ersten gemeinsamen WM-Lauf die 24 Stunden von Le Mans. Weitere Podestplätze in Spa und beim Bol d’Or folgten. Bis zum Saisonfinale kämpfte YART um die erfolgreiche Titelverteidigung, musste sich am Ende jedoch dem BMW-Werksteam um lediglich vier WM-Punkte geschlagen geben.

YART: Hanika, Fritz und Mercado Foto: YART YART: Hanika, Fritz und Mercado © YART

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«Ich bin sehr glücklich, bei YART weitermachen zu können», erklärte Mercado nach der Vertragsverlängerung. «Meine erste Saison mit dem Team war sowohl persönlich als auch professionell sehr positiv. Von Anfang an hat mich das Team willkommen geheißen und mir das Gefühl gegeben, ein Teil der Gruppe zu sein. Ich habe mich sehr schnell angepasst.»

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Mercado: «Das Ziel ist klar»

Trotz des knapp verpassten WM-Titels zieht Mercado ein positives Fazit seiner ersten YART-Saison. «Gemeinsam haben wir einige großartige Ergebnisse erzielt, darunter den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Außerdem haben wir bis zum letzten Rennen um die Weltmeisterschaft gekämpft.»

Dass es letztlich nicht zur Titelverteidigung reichte, schmerzt dennoch. «Natürlich ist da ein wenig Enttäuschung, dass wir die Meisterschaft nicht gewinnen konnten. Aber Platz 2 in der EWC ist trotzdem ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können.» Vor allem seine persönliche Entwicklung stimmt Mercado zuversichtlich. Nach einem kompletten gemeinsamen Jahr soll 2027 der nächste Schritt folgen.

«Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich mich an das Team angepasst habe, mit meiner Leistung und mit den Fortschritten, die wir im Laufe der Saison gemacht haben», betonte der ehemalige Superbike-WM-Pilot. «Jetzt haben wir ein komplettes Jahr Erfahrung zusammen und ich bin überzeugt, dass wir noch stärker zurückkommen können.»

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An der Zielsetzung lässt Mercado keinen Zweifel: «Das Ziel für die nächste Saison ist klar: Wir wollen wieder um die Weltmeisterschaft kämpfen und den Titel zu YART zurückholen. Wir werden im nächsten Jahr alles geben.»

Canepa lobt Mercados fehlerfreie Saison

Auch Yamaha zeigte sich mit der Entwicklung des Argentiniers hochzufrieden. Road-Racing-Sportchef Niccolo Canepa erinnerte daran, dass Mercado bei seinem Einstieg keineswegs einfache Voraussetzungen vorgefunden hatte.

Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa Foto: gold & goose Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa © gold & goose

«Er kam in einer schwierigen Situation zu YART. Die Nummer 1 war auf dem Motorrad, das Team war neu für ihn, die Reifen waren neu – eigentlich war alles neu», erklärte Canepa. «Aber er hat sich sofort in die Mannschaft eingefügt.»

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Besonders beeindruckt zeigte sich der Italiener von Mercados Konstanz: «Er hat bei jedem Rennen fantastische Arbeit geleistet, keine Fehler gemacht und uns sehr gutes Feedback gegeben, um das Motorrad weiterzuentwickeln. Er passt perfekt zu YART und wir sind sehr glücklich, mit ihm weiterzumachen.»

YART geht unverändert in die Saison 2027

Während Mercado zunächst für ein weiteres Jahr unterschrieben hat, sind Fritz und Hanika bereits durch mehrjährige Verträge an YART gebunden. Damit steht das komplette Fahreraufgebot des werksunterstützten Yamaha-Teams für die kommende EWC-Saison fest.

Mercado bringt dabei reichlich Erfahrung mit. Nach seinen Anfängen in den USA wurde er 2009 AMA-Supersport-Champion. 2014 gewann er den FIM Superstock 1000 Cup, zwei Jahre später wurde er Vizemeister. Zudem bestritt der Argentinier fast 200 Rennen in der Superbike-WM, bevor er sich zunehmend dem Langstrecken-Rennsport widmete.

Nach dem knapp verlorenen Titelkampf 2026 ist die Rollenverteilung für das kommende Jahr klar. YART will die Startnummer 1 zurückerobern. Canepa hält das mit dem unveränderten Fahrertrio für realistisch: «Mit unseren drei Fahrern und dem Niveau unseres Gesamtpakets denke ich, dass das wirklich möglich ist.»

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