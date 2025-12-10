Weiter zum Inhalt
6721 Meter – Jiri Zak schafft Höhenrekord auf Stark Varg EX

Der Schweizer Jiri Zak hat in Chile mit 6721 m über dem Meer einen neuen Höhenrekord mit dem Motorrad aufgestellt. Die Maschine seiner Wahl: Die Elektro-Enduro Stark Varg EX.

Rolf Lüthi

Von

Enduro

Ohne ein Team ist ein solcher Angriff auf den Weltrekord unmöglichOhne ein Team ist ein solcher Angriff auf den Weltrekord unmöglich
Ohne ein Team ist ein solcher Angriff auf den Weltrekord unmöglich
Foto: Jiri Zak
Ohne ein Team ist ein solcher Angriff auf den Weltrekord unmöglich
© Jiri Zak

Jiri Zak hat schon mehrere Höhenrekorde aufgestellt – mit Enduros, mit einem und zwei Zylindern. Dieses Mal wählte er für einen erneuten Angriff auf den Weltrekord ein Elektromotorrad, eine serienmässige Stark Varg EX. Im Gegensatz zu Motorrädern mit Verbrennungsmotor verliert ein Elektromotorrad bei zunehmender Meereshöhe keine Leistung.

Die Bedingungen sind lebensfeindlich auf 6000 m
Die Bedingungen sind lebensfeindlich auf 6000 m
Foto: Jiri Zak
Die Bedingungen sind lebensfeindlich auf 6000 m
© Jiri Zak

Der ideale Ort für solche Rekorde ist der 6893 m hohe Vulkan Ojos del Salado in den chilenischen Anden, der höchste noch aktive Vulkan der Welt. Die Herausforderungen eines solchen Rekordversuchs sind Minustemperaturen, instabiles Wetter und loser vulkanischer Untergrund. Dazu ist mit zunehmender Meereshöhe die körperliche Leistungsfähigkeit wegen des tiefen Sauerstoffgehalts stark eingeschränkt.

Jiri Zak: Für einen erneuten Weltrekord umgestiegen auf Elektroantrieb
Jiri Zak: Für einen erneuten Weltrekord umgestiegen auf Elektroantrieb
Foto: Jiri Zak
Jiri Zak: Für einen erneuten Weltrekord umgestiegen auf Elektroantrieb
© Jiri Zak

Im Guiness Buch der Rekorde wird für Jiri Zak auf Stark Varg EX eine erreichte Meereshöhe von 6721 m eingetragen, verifiziert durch GPS-Daten und Zeugen. Damit verbesserte er seinen Rekord aus dem Jahr 2022, aufgestellt mit einer Yamaha WR450F, um 75 m. Zum Gipfel sind es (für weitere Weltrekorde) noch 172 m.

«Das ist ein weiterer Beweis, dass Elektro kein Kompromiss ist», zeigt sich Anton Wass, CEO von Stark Future überzeugt. «Mit einer Stark Varg kommt man weiter als mit jeder Enduro mit Verbrennungsmotor. Die Varg-Plattform kann am Rande der Atmosphäre operieren und funktioniert zuverlässig in den lebensfeindlichsten Bedingungen. Unser nächster Stopp? Der Mond!»

Anton Wass: «Next Stopp? The Moon!»
Anton Wass: «Next Stopp? The Moon!»
Foto: Jiri Zak
Anton Wass: «Next Stopp? The Moon!»
© Jiri Zak

