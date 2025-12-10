6721 Meter – Jiri Zak schafft Höhenrekord auf Stark Varg EX

Jiri Zak hat schon mehrere Höhenrekorde aufgestellt – mit Enduros, mit einem und zwei Zylindern. Dieses Mal wählte er für einen erneuten Angriff auf den Weltrekord ein Elektromotorrad, eine serienmässige Stark Varg EX. Im Gegensatz zu Motorrädern mit Verbrennungsmotor verliert ein Elektromotorrad bei zunehmender Meereshöhe keine Leistung.

Die Bedingungen sind lebensfeindlich auf 6000 m Foto: Jiri Zak Die Bedingungen sind lebensfeindlich auf 6000 m © Jiri Zak

Der ideale Ort für solche Rekorde ist der 6893 m hohe Vulkan Ojos del Salado in den chilenischen Anden, der höchste noch aktive Vulkan der Welt. Die Herausforderungen eines solchen Rekordversuchs sind Minustemperaturen, instabiles Wetter und loser vulkanischer Untergrund. Dazu ist mit zunehmender Meereshöhe die körperliche Leistungsfähigkeit wegen des tiefen Sauerstoffgehalts stark eingeschränkt.

Jiri Zak: Für einen erneuten Weltrekord umgestiegen auf Elektroantrieb Foto: Jiri Zak Jiri Zak: Für einen erneuten Weltrekord umgestiegen auf Elektroantrieb © Jiri Zak

Im Guiness Buch der Rekorde wird für Jiri Zak auf Stark Varg EX eine erreichte Meereshöhe von 6721 m eingetragen, verifiziert durch GPS-Daten und Zeugen. Damit verbesserte er seinen Rekord aus dem Jahr 2022, aufgestellt mit einer Yamaha WR450F, um 75 m. Zum Gipfel sind es (für weitere Weltrekorde) noch 172 m.

