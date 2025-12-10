6721 Meter – Jiri Zak schafft Höhenrekord auf Stark Varg EX
Der Schweizer Jiri Zak hat in Chile mit 6721 m über dem Meer einen neuen Höhenrekord mit dem Motorrad aufgestellt. Die Maschine seiner Wahl: Die Elektro-Enduro Stark Varg EX.
Jiri Zak hat schon mehrere Höhenrekorde aufgestellt – mit Enduros, mit einem und zwei Zylindern. Dieses Mal wählte er für einen erneuten Angriff auf den Weltrekord ein Elektromotorrad, eine serienmässige Stark Varg EX. Im Gegensatz zu Motorrädern mit Verbrennungsmotor verliert ein Elektromotorrad bei zunehmender Meereshöhe keine Leistung.
Der ideale Ort für solche Rekorde ist der 6893 m hohe Vulkan Ojos del Salado in den chilenischen Anden, der höchste noch aktive Vulkan der Welt. Die Herausforderungen eines solchen Rekordversuchs sind Minustemperaturen, instabiles Wetter und loser vulkanischer Untergrund. Dazu ist mit zunehmender Meereshöhe die körperliche Leistungsfähigkeit wegen des tiefen Sauerstoffgehalts stark eingeschränkt.
Im Guiness Buch der Rekorde wird für Jiri Zak auf Stark Varg EX eine erreichte Meereshöhe von 6721 m eingetragen, verifiziert durch GPS-Daten und Zeugen. Damit verbesserte er seinen Rekord aus dem Jahr 2022, aufgestellt mit einer Yamaha WR450F, um 75 m. Zum Gipfel sind es (für weitere Weltrekorde) noch 172 m.
«Das ist ein weiterer Beweis, dass Elektro kein Kompromiss ist», zeigt sich Anton Wass, CEO von Stark Future überzeugt. «Mit einer Stark Varg kommt man weiter als mit jeder Enduro mit Verbrennungsmotor. Die Varg-Plattform kann am Rande der Atmosphäre operieren und funktioniert zuverlässig in den lebensfeindlichsten Bedingungen. Unser nächster Stopp? Der Mond!»
